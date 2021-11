Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Cambia la viabilità tra via Udine e la rotonda del centro commerciale Meduna, cioè in corrispondenza di una delle porte d'accesso a Pordenone. E c'entrano i lavori legati alla Bretella Sud, dal momento che la modifica si è resa necessaria proprio per realizzare l'accesso della futura strada alla rotonda stessa. Il cambiamento sarà effettivo da domani o al massimo da dopodomani. Lo ha reso noto l'assessore pordenonese Cristina Amirante,...