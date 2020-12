IL BOLLETTINO

PORDENONE Un altro bilancio drammatico, nel giorno in cui l'andamento della pandemia sembra far intravedere il primo vero calo dei ricoveri in ospedale e una certa costanza nella discesa della curva del contagio in regione. La provincia di Pordenone, però, è costretta a fare i conti con 15 decessi registrati, un nuovo picco dopo gli undici del giorno precedente. In regione, nelle 24 ore, sono morte 43 persone, a cui devono essere aggiunte dieci vittime pregresse.

Ancora una giornata triste nella casa di riposo di San Vito: in poche ore sono morte l'85enne Vanda Balbo, la 95enne casarsese Luigia Benvenutti e l'82enne di Zoppola Chiara Falcomer. Il totale delle vittime nella residenza sale a 15. Ieri giro di tamponi, fortunatamente negativi. A Brugnera addio all'83enne Gemma Magnolini, mentre a Montereale è morto il 93enne Franco Giacomello. Lutto anche a Cavasso Nuovo, dove non ce l'ha fattaGiuditta Ita Di Michiel. A Clauzetto addio a Franco Postararo (77 anni), mentre Maniago piange la scomparsa di Romano Rosa Bian (90 anni) e Vilma Baret (87 anni). A San Giorgio della Richinvelda addio ad Alfeo Lenarduzzi, mentre a Pordenone è morta l'84enne Maria Anna Marini. Altri due lutti anche alla casa di riposo Micoli-Toscano di Zoppola, dove sono decedute due persone positive al Covid ma già gravate da problemi di salute: un uomo di 85 anni e una donna di 79. Decedute anche una donna di 85 anni a Sacile e una di 83 anni a Pasiano.

Per il secondo giorno consecutivo il contagio in Fvg si mantiene attorno all'8 per cento (8,1) sui tamponi. E il dato fa ben sperare. Ieri 779 casi positivi (134 in provincia) su 9.594 test effettuati. Una notizia molto incoraggiante arriva dai reparti degli ospedali: i ricoveri fanno registrare un netto calo. In Area medica ci sono venti pazienti in meno (è il dato migliore da settimane), mentre sono due i letti occupati in meno in Rianimazione. Diminuiscono anche le persone in isolamento, che risultano essere 13.063. I totalmente guariti sono 26.400 mentre i clinicamente guariti 609. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 42.099, di cui: 9.116 a Trieste, 18.738 a Udine, 8.705 a Pordenone e 5023 a Gorizia, alle quali si aggiungono 517 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.360. Nel dettaglio dei dati sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 23 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 22. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di undici infermieri, un medico, sei Oss e un autista; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri e un tecnico; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere; al Burlo, un amministrativo.

