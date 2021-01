IL BOLLETTINO

PORDENONE Torna a scendere il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia: dall'8,7 di domenica si è passati al 7.4 per cento di ieri, considerando anche i test rapidi. E quanto al dato secco dei nuovi casi, l'ultimo bollettino ha registrato uno dei bilanci più bassi dell'inverno: nelle ultime 24 ore in regione sono stati trovati 181 casi su 2.438 tamponi effettuati, tra molecolari e test antigenici rapidi. Nel dettaglio, sono stati 147 i casi rilevati da tampone molecolare e 34 da test rapido. Deve sempre essere rimarcato che i contagi da test rapido devono poi essere confermati dal molecolare, quindi si tratta di un dato che nei giorni successivi è soggetto a modifiche.

I totalmente guariti sono 49.197, i clinicamente guariti salgono a 1.483, mentre scendono le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.825. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 64.519 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.085 a Trieste, 28.338 a Udine, 14.506 a Pordenone, 7.798 a Gorizia e 792 da fuori regione.

La situazione negli ospedali nelle ultime 24 ore è rimasta sostanzialmente stabile, con un paziente in più in Area medica (ora sono 686) e un altro in Rianimazione, settore che ospita 62 persone malate in modo grave.

I DECESSI

Ventitré le vittime segnalate dalla Protezione civile regionale, ma sei decessi sono relativi al periodo tra il 24 dicembre e il 16 gennaio. In provincia di Pordenone sono morte altre tre persone a causa del Covid. A Zoppola la vittima più giovane: Enrico Agosti aveva 58 anni, era in buona salute ed è stato solo il Covid a strapparlo a sua moglie e ai tre figli. Era un imprenditore conosciuto e la sua storia è raccontata nelle pagine di provincia, come quella del 77enne casarsese Enore Borgna, morto in ospedale ma ospite in casa di riposo a Morsano al Tagliamento. Era uno dei maestri della fisarmonica. A Sesto al Reghena, invece, addio a una donna di 76 anni, morta in ospedale a Pordenone. Dieci decessi sono stati registrati in provincia di Trieste, nove in provincia di Udine e uno nel Goriziano.

IL RESOCONTO

Nel dettaglio dei dati sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 4 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 4. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr), da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un collaboratore amministrativo, un infermiere, un medico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un medico; nell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale di un operatore tecnico.

