PORDENONE Cala il contagio in Friuli Venezia Giulia, a fronte però di una evidente diminuzione dei tamponi nelle ultime 24 ore. Ieri sono stati effettuati 1.281 test, a fronte dei 2mila e oltre del giorno precedente. E in regione sono stati rilevati 90 contagi. Cresce invece il numero di decessi: ieri tre persone positive al Coronavirus hanno perso la vita in Friuli Venezia Giulia. Una vittima è stata registrata anche in provincia, nel dettaglio a Valvasone Arzene: non ce l'ha fatta l'84enne Maria Nocente. Era gravemente malata da tempo e il Covid non è stato il principale responsabile del decesso. Si trovava ricoverata a Udine. Per quanto riguarda gli altri due decessi, si tratta di una donna del 1927 di Pulfero e di un uomo del 1943 di Monfalcone.

Allarme rosso al Cro di Aviano. Dopo il primo caso, infatti, sono risultati positivi ben 14 operatori del reparto di Radioterapia. Si tratta quindi di un focolaio, composto da un medico radioterapista, 9 tecnici, un dirigente della fisica sanitaria, un tecnico tirocinante, un biologo di laboratorio e un collaboratore di ricerca. Oggi Radioterapia rimarrà chiusa, previsti test a tappeto. La programmazione per i giorni successivi sarà riorganizzata in funzione dei turni effettivamente disponibili. Gli appuntamenti saranno recuperati nei tempi più rapidi possibili. Gli operatori erano già stati recentemente sottoposti a tampone che aveva dato esito negativo. Come precisato dall'Istituto,«non è da escludere la possibilità di una concausa, almeno per alcuni casi, dovuta contatti tra operatori al di fuori dell'ambiente lavorativo». Positivo anche il primario di un reparto dell'ospedale di Pordenone. Il Covid è entrato alle elementari di Vajont, dov'è risultata positiva un'educatrice. A Zoppola, invece, contagiato un dipendente della Gemeaz, ditta che fornisce pasti alle scuole e che ha il centro cottura a Castions. Quarantena per sei colleghi e le pietanze arriveranno da un'altra sede.

Le persone positive al virus ammontano a 6.505, di cui: 2.157 a Trieste, 2.251 a Udine, 1.381 a Pordenone e 679 a Gorizia, alle quali si aggiungono 37 persone da fuori regione. I casi attuali sono 2.199. Scendono a 13 i pazienti in cura in intensiva mentre salgono a 62 i ricoverati in altri reparti. I totalmente guariti sono 3.942, i clinicamente guariti 31 e le persone in isolamento 2.093. Positiva una donna ospite dell'Asp di Tolmezzo.

