IL BOLLETTINO

TRIESTE A fronte di un lavoro - quello dei dipartimenti di prevenzione e dei laboratori di analisi - che non si è fermato (e in regione nemmeno è risultato rallentato) nei giorni di Ferragosto, i contagi in Fvg risultano in calo. Ieri sono stati registrati cinque nuovi positivi in tutta la regione, contro gli otto di domenica. Un solo contagio ha riguardato la provincia di Pordenone, la più colpita nelle ultime due settimane. Stabili le terapie intensive, mentre i ricoverati nei reparti Covid (ma non in condizioni gravi) sono saliti a quota nove.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 206 (cinque più di domenica). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva (tutte all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, tra cui padre e figlio di origini albanesi e residenti a Casarsa) e sei sono invece i ricoverati in altri reparti dedicati al Covid-19. Non sono stati registrati nuovi decessi (restano 348 in totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Ieri sono stati rilevati cinque nuovi contagi, di cui quattro contratti fuori regione, dall'Est Europa; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.512: 1.433 a Trieste, 1.080 a Udine, 763 a Pordenone e 233 a Gorizia, alle quali si aggiungono tre persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.958, i clinicamente guariti sono cinque e le persone in isolamento 192. I deceduti da marzo sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e solamente sei a Gorizia. Ora si attendono i risultati dell'ampia mole di tamponi che sarà processata al microscopio nelle prossime ore dai laboratori della regione. Il dato definirà il quadro dei primi rientri dalle vacanze nelle zone giudicate più a rischio nell'Unione europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA