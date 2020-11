IL BOLLETTINO

PORDENONE Il dato del contagio dev'essere letto con misura, perché se da un lato un fattore mostra una flessione, dall'altro ce n'è uno che resta preoccupantemente alto. Il numero grezzo, invece, è incontestabile: nelle ultime 24 ore, per la prima volta dopo settimane, in Fvg sono diminuiti i ricoveri: ci sono cinque pazienti in meno, uno in Rianimazione e quattro in Area Medica. I due gruppi ora accolgono 54 e 561 persone. Significa che le ammissioni in ospedale ieri hanno visto un rallentamento significativo. Quanto ai contagi, i nuovi casi sono stati 554 su 5.864 tamponi, per una percentuale scesa di nuovo al di sotto del 10 per cento, precisamente al 9,45. Ma se si considerano solo i casi testati, quindi non i test svolti periodicamente su alcune categorie, la percentuale di positivi schizza al 44 per cento, dal momento che sono state sottoposte per la prima volta al tampone 1.244 persone. Significa che quasi un test su due ha dato esito positivo. I contagi, quindi, rappresentano ancora un grosso problema. Va però precisato che delle nuove positività 117 sono riferite a test pregressi eseguiti in laboratori privati dal 21 ottobre al 21 novembre. Quindi il dato va letto nel complesso, e le percentuali scendono ancora se si considerano solo i casi rilevati effettivamente ieri. I totalmente guariti sono 11.275, i clinicamente guariti 268 e le persone in isolamento 12.732.

I DECESSI

Un'altra giornata nera per quanto riguarda i decessi. Ieri hanno perso la vita (anche) per il Covid altre 26 persone, due delle quali in provincia. Claut piange la prima vittima: a 88 anni è morto Federico Di Daniel. Era noto in paese anche per le sue piccole sculture in legno. A Cordenons, invece, addio a Pierina Perissinotto. Aveva 95 anni. Gli altri decessi fanno riferimento a una donna di 96 anni di Palmanova, una donna di 94 anni di Ovaro, una donna di 93 anni di Trieste, due donne di 92 anni sempre di Trieste, un uomo di 89 anni di Udine, un uomo di 89 anni di Gorizia, una donna di 89 anni di Tarcento, un uomo di 88 anni di San Canzian d'Isonzo, un uomo di 88 anni di Martignacco, una donna di 85 anni di Trieste, un uomo di 84 anni di Trieste, una donna di 84 anni di Trieste, una donna di 83 anni di Resia, una donna di 81 anni di Rivignano-Teor, un uomo di 80 anni di Martignacco, un uomo di 80 anni di Romans d'Isonzo, un uomo di 80 anni di Udine, un uomo di 79 anni di Trieste, un uomo di 78 anni di Castions di Strada, una donna di 76 anni di Pasian di Prato, un uomo di 76 anni di Trieste, una donna di 73 anni di San Giovanni al Natisone e una donna di 68 anni di Gorizia.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 57 casi di persone ospitate e 21 operatori. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Asufc le positività di 2 medici, 3 infermieri, 6 operatori socio sanitari, un assistente amministrativo, un terapista della riabilitazione e un terapista occupazionale; nell'Asfo di 3 medici a Pordenone, 7 infermieri, 5 Oss, un amministrativo, 2 tecnici, uno psicologo e un dirigente in città; nell'Asugi di 2 medici, 3 infermieri e un tecnico. Positivi un medico specializzando e un tecnico al Cro di Aviano e 2 medici e un amministrativo a Burlo.

