L'ANALISI

PORDENONE Una settimana fa, solo in provincia di Pordenone, il Dipartimento di prevenzione non sapeva dove sbattere la testa: i contagi erano dappertutto, e un numero spaventava gli esperti. Negli elenchi c'erano circa 860 casi ancora da interrogare, contagiati dal Coronavirus ma ancora sconosciuti al sistema del monitoraggio. In poche parole, un mezzo disastro, dal momento che il controllo della curva del contagio passerebbe proprio dalla capacità della macchina di tracciare e isolare i casi positivi. Ma da qualche giorno qualcosa è cambiato: il contagio, sia in provincia che nel resto della regione, sembra aver preso la strada della diminuzione: lo si evince sia dai numeri grezzi che dalla percentuale dei tamponi positivi trovati sul territorio. E proprio grazie a questa tendenza, è ripresa l'attività più importante che in estate ha tenuto al sicuro il sistema: il tracciamento dei contatti.

LA SVOLTA

Effetto delle rigide misure di Natale? L'Istituto superiore di sanità l'aveva pronosticato. «La riduzione dei contagi la si vedrà dal 15 gennaio - aveva spiegato il friulano Silvio Brusaferro - non prima». E sta andando esattamente così anche in Fvg. È vero che gli incontri durante le feste hanno generato dei focolai familiari, ma lo è altrettanto il fatto che sul territorio (quindi fuori dai contesti domestici) la diffusione ora sembra in frenata. «I focolai - ha spiegato infatti il numero uno della task force regionale, il professor Fabio Barbone - sono più piccoli rispetto a quelli del recente passato». E tutto questo si traduce in una maggior facilità nell'opera di tracciamento dei contatti avuti dai pazienti positivi. L'analisi è supportata anche dai numeri, che testimoniano come ora il lavoro dei dipartimenti sia praticamente in pari, e non più in costante ritardo sulla corsa del virus sul territorio. Ieri, infatti, la squadra di esperti di Pordenone, guidata dal direttore Lucio Bomben, aveva solo 218 positivi da interrogare, cioè persone già isolate in quanto contagiate ma non ancora ascoltate per capire la rete di contatti avuti nei giorni precedenti. Si tratta del ritardo di un giorno, e non più di una settimana. È un dettaglio fondamentale. E lo stesso trend lo si può vedere nelle altre Aziende sanitarie. Un lavoro importante è svolto anche dai medici di base, che stanno contribuendo in misura maggiore all'individuazione dei contatti dei loro pazienti positivi. Migliora anche la quota totale di contagi su cui avviene il tracciamento: ora è al 93,7 per cento. E scendono anche i casi con trasmissione non nota: erano 2.532 la scorsa settimana, sono stati 2.023 in questa.

LA MAPPA

La Protezione civile del Fvg ieri ha aggiornato la mappa che fotografa la situazione dell'epidemia nei vari Comuni della regione. In provincia di Pordenone si conferma quella montana e pedemontana, la fascia più colpita. Gli effetti dei contagi in pedemontana, poi, si riverberano lungo l'asse del Meduna e del Tagliamento sino a Spilimbergo e San Giorgio. L'incidenza più ata dei positivi sui mille abitanti la si trova a Cimolais (78,4), ma è tutta la montagna a registrare tassi molto alti in relazione alla popolazione residente: Erto e Casso è a quota 28, Claut a 37, Andreis a 35, Frisanco a 32. Scendendo, si trovano Maniago (28) e Spilimbergo (25). Preoccupa Pinzano, con 43 positivi su mille abitanti. Pordenone si ferma a 15 positivi su mille residenti. Situazione peggiore a Pravisdomini, con un'incidenza di 24 contagiati.

Marco Agrusti

