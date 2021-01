IL CASO

PORDENONE Quando Gianni Rivenotto e sua moglie Luciana Pulito presero in gestione l'Agorà Caffè nella centrale piazza Lozer di Torre, nel 2009, fu come la realizzazione di un sogno da ragazzi. La passione per l'attività veniva da lontano. Gianni l'aveva scoperta durante il servizio militare, mentre Luciana aveva anche avuto modo di metterla in pratica alla Trattoria Puiatti, sempre nel quartiere di Torre, vicino al campo sportivo. Poi la vita li aveva portati a imboccare altre strade. Per Luciana un impiego da commessa nel negozio di Coin e per Gianni un percorso in giro per il mondo al seguito delle macchine tessili della Savio. Una volta raggiunta la pensione, una pazza idea: investire i propri risparmi per esaudire il proprio sogno di gioventù e aprire un proprio locale. La scelta cadde sul locale della piazza del quartiere di Torre.

L'Agorà è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento trasversale in grado di accogliere indifferentemente bambini a caccia di un gelato, ragazzi in attesa di un aperitivo rinforzato da un paninetto e una battuta, signore che amano ritrovarsi per le classiche chiacchiere di paese accompagnate da un caffè ed esperti signori che passano il tempo giocando a briscola. Tra una colazione e un bicchiere di vino, l'organizzazione di qualche concerto estivo e di momenti conviviali anche assieme alle associazioni di quartiere, gli anni sono passati e dallo scorso 24 dicembre, dopo il mercato settimanale, Gianni e Luciana hanno salutato i propri clienti e hanno chiuso per l'ultima volta la porta del loro locale. Una scelta non casuale quella del mercato, visto che ogni giovedì l'ampio dehors si animava con le chiacchiere dei torresani, così come accadeva regolarmente la domenica prima o dopo la messa.

Insomma l'Agorà era diventato un punto di riferimento che di volta in volta assumeva anche i contorni di ritrovo, fermo posta e anche di confidenze con i gestori del bar. «Non è un addio nato dalla situazione pandemica raccontano da dietro il bancone anche se sicuramente quest'ultimo anno è stato complicato e faticoso. In ogni caso l'attività qui funziona, ma è giunta l'ora per noi di prendersi un po' di riposo e lasciare spazio a forze fresche. Di sicuro ci mancheranno i nostri clienti, diventati un po' una seconda famiglia per noi, e anche la quotidianità di quella che riteniamo essere una nostra creatura». Per Gianni e Luciana l'occasione di stare assieme ai figli Silvia e Alberto e alle adorate nipotine e dedicarsi alle proprie passioni come, ad esempio, andare a funghi per uno e immergersi nella lettura per l'altra. Il Caffè Agorà, i cui spazi sono di proprietà comunale, riaprirà non appena verrà individuato tramite bando un nuovo gestore.

Mauro Rossato

