Cade un ultraleggero Muore tra le fiamme

LA TRAGEDIASAN MICHELE Il velivolo che perde quota e si schianta su un campo di grano alle porte di Bibione: muore un 60enne, grave il fratello di 4 anni più giovane. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, poco prima delle 15, a Bevazzana di San Michele al Tagliamento, in prossimità dell'aviosuperficie Toniatti. A perdere la vita è stato il 60enne Gianluigi Zanetti, in gravi condizioni il fratello Massimo, 56 anni, entrambi di Porcia. La vittima però viveva già da diverso tempo in Sardegna. Testimone oculare dell'incidente è stato...