Cade dal terrazzo, ventottenne trovato in una pozza di sangue a Bibione

Lo hanno trovato di notte in una pozza di sangue: è grave in ospedale. J.V., 28 anni, di origini albanesi ma residente a Pordenone, soccorso ieri notte a Bibione. Il giovane è stato trovato lungo via del Sagittario, a ridosso di un condominio di cui è ospite. Non è chiaro cosa sia accaduto, ma aveva un brutto trauma alla testa. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Bibione, allertati dagli operatori del Punto di primo intervento di via Maya che verso le 4.30 di ieri notte hanno soccorso il ventottenne. Al loro arrivo il giovane...