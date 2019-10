«C'è poco da festeggiare: la strada non è sicura per adulti e bambini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MINORANZEPORDENONE «Seppur con sei mesi di ritardo la giunta Amirate/Ciriani ha ben poco da festeggiare, prima di farlo avrebbe dovuto confrontarsi con i cittadini del quartiere Cappuccini per rendersi conto delle numerose problematiche che stanno emergendo a lavori quasi ultimati». Nel giorno in cui l'esecutivo con il sindaco in testa brinda con i cittadini per la definitiva chiusura del cantiere di via Cappuccini, a sparare sono due consiglieri di opposizione, Marco Salvador e Nicola Conficoni. I due lamentano diverswi problemi. «Prima...