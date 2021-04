Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTESA DIFFICILEPORDENONE Ci è voluta una maratona di tre giorni (notti comprese) per chiudere l'accordo tra Electrolux e il sindacato nazionale e locale dei metalmeccanici. Il negoziato era iniziato già nel 2020 e in alcuni momenti è stato molto spinoso (non senza rotture e strappi anche all'interno del fronte sindacale) soprattutto sulle partite degli straordinari e sugli aumenti salariali. Alla fine la multinazionale e il sindacato...