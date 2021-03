Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CAMPAGNA VACCINALEPORDENONE Proseguirà questa mattina in Fiera a Pordenone la campagna di vaccinazione per la categoria di età 79-74 anni e delle persone fragili con patologie. Entro questa settimana dovrebbero partire anche le iniezioni degli anziani che non hanno la possibilità, per motivi di salute, di raggiungere i poli vaccinali e che quindi devono essere immunizzati a casa. C'è già l'accordo con i medici di medicina generale che...