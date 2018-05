Business dei profughi, otto domande per gestire l'hub della caserma Monti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BANDOPORDENONE Otto realtà in corsa per la gestione della ex Caserma Monti. Tante sono le offerte presentate entro il termine fissato nel bando emanato dalla Prefettura, e fra queste c'è anche il locale comitato della Croce rossa presieduta da Giovanni Antonaglia, che per prima aveva avuto in affidamento la struttura. Prossimo passo sarà, lunedì alle 10, l'apertura in seduta pubblica delle buste e a seguire la valutazione delle offerte. Difficile definire con esattezza i tempi: il nuovo affidamento decorrerà, secondo il bando, a...