IL NODO BUS

PORDENONE Linee sovraffollate e norme anti Covid che limitano all'80% la capienza degli autobus. Il trasporto pubblico locale affidato ad Atap è in sofferenza. Nonostante l'azienda presieduta da Narciso Gaspardo abbia avuto il via libera dalla Regione per impiegare nove bus riservati al noleggio, così da recuperare 470 posti a sedere, alcuni problemi restano. Specie per quegli studenti che devono raggiungere le scuole più periferici rispetto alla città. Situazione non molto diversa per il viaggio di ritorno. Urge, a questo proposito, potenziare la flotta dei mezzi a disposizione. Il Comune di Pordenone ha a disposizione 4 milioni e 240 euro: il finanziamento dovrebbe essere ripartito su più annualità, ma da parte dell'amministrazione Ciriani è cominciato il pressing affinché tutti i soldi possano essere spesi entro il 2021. Così da permettere ad Atap, entro il prossimo anno, di avere a disposizione 10-12 nuovi mezzi a bassissimo impatto ambientale.

L'ACQUISTO

L'assessore Cristina Amirante e il presidente Gaspardo sono tornati dalla Fiera di Rimini con le idee chiare. Dopo aver visto vari modelli di pullman e valutati costi e benefici sono rimasti dell'idea di puntare a mezzi alimentati a metano. Un'alternativa rispetto a quelli elettrici che, per quanto riguarda le batterie, a lungo andare potrebbero avere dei problemi. «Il metano liquido tiene a precisare Amirante è un gas naturale che non inquina. C'è un enorme vantaggio rispetto al metano allo stato gassoso: non è necessario disporre di grossi serbatoi che occuperebbero molto spazio». I mezzi sono prodotti in Italia, tra Lombardia e Veneto e saranno a disposizione di Atap già entro novembre. «L'azienda avrà così la possibilità di provarli annuncia Amirante e, qualora dovessero essere apprezzati per la loro tecnologia, si andrebbe subito a formulare il bando di gara per l'acquisizione di 10-12 bus. Questo sulla scorta della convenzione tra Comune, Regione e Atap». Al momento il metano è privo di accise e, quindi, i costi sono molto contenuti. Così come sono contenuti i costi degli stessi mezzi (rispetto a quelli elettrici): 300mila euro cadauno rispetto ai 500mila. «Non c'è in zona distributore di metano liquido per il rifornimento dei mezzi. Il più vicino a Pordenone sottolinea Amirante è a Padova. Dobbiamo capire, quindi, dove eventualmente reperire il gas nelle vicinanze o se sia più conveniente realizzare un distributore a servizio di Atap».

LE LIMITAZIONI

Tornando alla capienza degli autobus, attualmente i problemi di Atap sono dovuti perlopiù alla limitazione della capienza imposta dalle norme anti-Covid. Nell'extraurbano dispone di 136 mezzi, di cui 8 a due piani, che a fronte di una capienza totale potenziale di quasi 11 mila posti se ne occupano 9mila. Per esemplificare, la classica corriera da 12 metri potrebbe portare 84 passeggeri (53 a sedere e 31 in piedi), che si riducono a 67. Simile il discorso nel parco urbano, che conta 27 autobus, che passano da una portata di quasi 2,5 mila passeggeri a meno di 2 mila. Complessivamente vengono persi 2mila e 600 posti. Un problema non da poco, che Atpa sta cercando di risolvere contemperando le esigenze di tutte e quattro le componenti fondamentali dell' attività: l'ente concedente (la Regione), gli utenti, gli azionisti e i dipendenti.

Alberto Comisso

