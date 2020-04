TRASPORTO PUBBLICO

PORDENONE I numeri parlano da soli. Sono impietosi e dimostrano, nel loro insieme, quanto anche il trasporto pubblico locale stia soffrendo a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Mezzi praticamente vuoti, con i costi di gestione che continuano comunque ad essere «esorbitanti». Narciso Gaspardo, presidente del Consiglio di amministrazione di Atap, non riesce a nascondere la sua preoccupazione. Per il presente ma ancor di più per il futuro: almeno per adesso, infatti, non ci sono garanzie di una ripresa a pieno ritmo del trasporto pubblico locale. Anzi terminato il lockdown, Atap dovrà fare i conti con tutta una serie di limitazioni, ancora da definire nel dettaglio, che rischiano incidente pesante sul bilancio dell'azienda.

LE REGOLE

Dal 4 maggio sarà necessario adottare sui pullman, sia del trasporto urbano che extraurbano, misure di sicurezza tali da contenere il diffondersi della pandemia. «Gli scenari futuri prova a fare chiarezza l'assessore regionale Graziano Pizzimenti non sono ancora chiari. Attendiamo delle direttive specifiche dal Ministero dei trasporti, altrimenti la Regione provvederà da sé. Sulle corriere possiamo ipotizzare il rispetto della distanza minima di un metro, con i posti a sedere che dovranno essere appositamente indicati, e l'utilizzo obbligatorio a bordo della mascherina. I mezzi, inoltre, dovranno essere dotati di gel igienizzante per le mani. Non dovrebbe, invece, essere previsto l'utilizzo dei guanti». Una cosa è già certa: se prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria i mezzi dell'Atap erano pieni, adesso sono quasi vuoti. Non fanno più testo, ormai, quelli utilizzati per il trasporto degli studenti. «In questa situazione ravvisa Gaspardo i cittadini, per paura di infettarsi, utilizzano sempre meno i mezzi pubblici. Si spostano in macchina, a piedi o in bicicletta. Gli effetti li stiamo già toccando con mano e il futuro, purtroppo, non promette nulla di buono».

IL CALO

Nel giro di nemmeno due mesi, il trasporto pubblico locale ha subito, per quanto riguarda l'utenza, una flessione del 35 per cento. Mentre il crollo generale dei passeggeri si attesta al 90 per cento. Qualche esempio? Una delle linee più gettonate, la tratta Pordenone-Porcia, il 17 febbraio ha fatto registrare 815 utenti, il giorno dopo 877. Già il 25 la situazione era cambiata con 364 persone che hanno usufruito di quella di quella linea. La disfatta si è vista tra il 13 e il 28 marzo con rispettivamente 94 e 74 utenti che sono saliti sui mezzi. Situazione ancora più pesante, sempre sull'urbano, per le linee che servono i comuni di Pordenone, Porcia, Cordenons e Roveredo in Piano. Se il 17 febbraio ad utilizzarle erano stati 5mila e 419 passeggeri, il 18 aprile il numero era crollato a 476. In questa fase il comune di Pordenone, che è socio di Atap, ha avanzato delle proposte per la mobilità post Covid. «Perché non sia un bagno di sangue pubblico, facendo correre mezzi vuoti e costosi - afferma l'assessore Cristina Amirante - si potrebbe puntare su alcuni elementi: pulizia e disinfezione efficaci e frequenti, controllo dei pullman con telecamere, conta passeggeri con rilevatore di numero massimo di trasportati (interviene facendo aprire solo le porte in discesa e non in salita), riduzione dell'estensione della rete e aumento della frequenza delle corse (quindi anche del personale), rinunciando però a tutte le linee con un numero di trasportati inferiore ad un minimo da stabilire. Si potrebbe, diversamente, ricorrere a mezzi di piccole dimensioni (a chiamata) e taxi. Ottima l'idea della premialità se si usa il servizio nelle ore non di punta, il tutto gestito su piattaforme web, con pagamento del biglietto tramite smartphone. Quindi, in buona sostanza, un servizio veloce, affidabile, non inquinante e a costo contenuto su alcune direttrici. Inoltre poco pericoloso, in quanto è garantito il non affollamento, un servizio più capillare e a bassa capacità per il resto del territorio».

Alberto Comisso

