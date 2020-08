L'INTOPPO

PORDENONE Che fine hanno fatto gli steward urbani? Sono prigionieri della burocrazia e del classico rallentamento delle attività legate ad appalti e procedure che si registra nel mezzo del mese di agosto. Così la loro (ri)discesa in campo in centro a Pordenone è slittata, almeno sino agli ultimi giorni di agosto, anche se l'ulteriore scivolamento verso l'inizio di settembre non è del tutto da escludere. I controllori in pettorina gialla dovevano vigilare anche sugli eventi dell'estate in città, come annunciato dall'assessore Emanuele Loperfido, nonché ricominciare a pattugliare le strade del capoluogo come avveniva in periodo pre-Covid. Invece dei nuovi steward non si è vista neanche l'ombra, a causa a quanto pare di una procedura non snella come ci si immaginava. «A causa del cambio della ditta che fornirà il servizio di vigilanza - ha spiegato ieri l'assessore Emanuele Loperfido - sono stati maturati alcuni ritardi. Lo riconosciamo. Poi ci si è messa anche la pausa estiva, che generalmente rallenta questo tipo di operazioni. Contiamo di risolvere tutto entro i prossimi giorni ì, e di avere gli steward sulle nostre strade entro la fine di agosto». O al massimo a inizio settembre.

La gara che si era già conclusa con la verifica di tutte le procedure, prevede l'impiego degli steward per 7.300 ore complessive. Starà poi alla società che fornirà il servizio decidere quanti elementi utilizzare per ogni turno e che orari assegnare a ogni singola squadra di controllori. Resterà fisso invece il monte delle ore. Gli steward saranno gli stessi che ormai i pordenonesi si sono abituati a riconoscere. L'impegno economico per tutta l'operazione ammonta a circa 130mila euro, ma si tratta di fondi messi a disposizione dei Comuni dalla Regione. Una volta entrati in servizio, gli steward controlleranno anche i parchi, dal momento che le temperature porteranno ancora i pordenonesi fuori casa. Quindi i due corsi, le piazze principali del centro storico, ma anche i tragitti classici compiuti da chi lavora in città e a fine turno raggiunge la stazione ferroviaria o i parcheggi. Quest'anno, però, sarà importante che gli steward forniscano il loro aiuto anche in occasione di manifestazioni ed eventi, dal momento che le regole per combattere il contagio impongono una serie di limitazioni.

