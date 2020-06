BUONI SPESA

PORDENONE Oltre 2.200 domande per i buoni spesa legati all'emergenza Coronavirus, e a richiederli sono state per il 71 per cento persone che mai prima avevano avuto contatti con i Servizi sociali. E anche se il dato viene parzialmente ridimensionato dal fatto che molte delle richieste non sono state accolte per mancanza dei requisiti, certamente la fotografia che emerge è quella di un'emergenza che ha allargato di molto la platea degli utenti dei servizi, andando a colpire fasce di popolazione che fino a oggi riuscivano a mantenersi, dal punto di vista economico, in un equilibrio, seppur precario. A fronte di fondi statali a disposizione per 272mila euro, a fine aprile le domande pervenute sono state 2.258. Di queste, 568 sono state accolte, oltre ad altre 30 insoddisfatte per mancanza di fondi. Diverse le cause del diniego: il 50 per cento non sono state accolte al momento della presentazione, il 28 per cento per errata compilazione o mancanza dei requisiti e l'11 per cento perché ritirate o revocate. Se si analizzano le caratteristiche dei beneficiari, si può osservare come la crisi abbia colpito soprattutto la classe dei giovani adulti in età lavorativa, dai 18 ai 45 anni (60 per cento), mentre i cittadini italiani sono stati il 34,5 per cento, contro un 15 per cento di nuovi italiani (naturalizzati) e un 50,5 per cento di stranieri.

I SOLDI

Ma il dato che maggiormente esprime la fragilità economica delle famiglie interessate è quello che riguarda la disponibilità economica: il 53,1 per cento dei beneficiari ha infatti meno di 100 euro nel conto in banca. Ma a colpire è soprattutto quel 71 per cento di richieste pervenute da persone finora socnosciute ai Servizi sociali che, conferma l'analisi dell'assessorato alle Politiche sociali guidato da Eligio Grizzo, costituisce una riprova di come il virus abbia sbilanciato le soglie di capacità di autoprotezione e rotto i confini tra differenti stati di bisogno, producendo un non indifferente sovraccarico del sistema di protezione sociale. A Pordenone come ovunque, insomma, l'emergenza Covid-19 ha allargato l'area delle fragilità e accentuato il legame tra povertà economica (precarietà lavorativa, reddito inadeguato, minor capacità di risparmio) e povertà educativa, cioè deficit di istruzione e relazioni sociali. Si tratta, del resto, di un circolo vizioso emerso anche dalla Relazione complessiva sull'attività dei Servizi sociali, che ha visto innanzitutto in questi anni un deciso aumento delle persone prese in carico: +10 per cento dal 2018 al 2019 (da 3.187 a 3.519) e +31 per cento dal 2015 (2.686) al 2019, con un corrispondente aumento della spesa. La maggioranza delle persone prese in carico, il 53 per cento, sono donne e per il 68 per cento cittadini italiani, dato comprensivo di un 15 per cento di nuovi italiani. Quanto all'età, il 53 per cento ha dai 18 ai 65 anni. Fra le tipologie di problematiche che portano le persone ai Servizi sociali, predominano fragilità e problematiche legate al reddito (1.362), seguite dalla non autosufficienza (1.105) e dalla famiglia (1.090).

STRANIERI

Diverso, però, il quadro per stranieri e italiani: se i primi chiedono aiuto soprattutto per problematiche legate all'istruzione, al lavoro e alla casa, gli altri incontrano le maggiori difficoltà sui fronti dell'autosufficienza, delle dipendenze, della salute e delle relazioni. E cambiano le richieste anche fra donne e uomini: autosufficienza, famiglia e reddito da una parte, devianza, dipendenza e casa dall'altra. A conti fatti, le persone supportate dai servizi sociali sono dunque il 10,5 per cento della popolazione pordenonese.

Lara Zani

