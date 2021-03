BUONI SPESA

PORDENONE La crisi, per lo più collegata all'emergenza sanitaria da Covid-19, si fa sentire. E il peggio, secondo il vicesindaco Eligio Grizzo, deve ancora venire. «Prevediamo sostiene l'assessore alle Politiche sociali che le vere difficoltà economiche delle famiglie si faranno sentire tra aprile e maggio. Quando, a più di un anno dall'inizio della pandemia, si tireranno le somme». Per questo l'amministrazione comunale ha pensato di accelerare i tempi, così da evitare di farsi trovare impreparata di fronte all'emergenza. Anche perché, rispetto a qualche mese fa, è in aumento il numero delle persone che si rivolgono ai servizi sociali chiedendo aiuto. «C'è chi non ha i soldi per mangiare evidenzia Grizzo figuriamoci per affrontare altre spese. Da lunedì, come amministrazione, abbiamo deciso di riproporre il bando (scaricabile dal sito internet del Comune) per l'erogazione dei buoni per gli acquisti alimentari. Si tratta di misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Attraverso semplici ticket, che verranno consegnati alle persone che ne hanno diritto, i cittadini potranno acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità».

LA CIFRA

Sul piatto ci sono 272mila euro. Per accedere al bonus è necessario possedere alcuni requisiti. Tra questi: un componente della famiglia ha perso il lavoro, il nucleo ha avuto una riduzione delle entrate di almeno il 30 per cento, non possedere un patrimonio mobiliare superiore ai mille euro, non avere avuto entrate nel mese precedente alla domanda e non aver acquistato, negli ultimi due mesi precedenti alla domanda, auto e moto di grossa cilindrata. C'è di più. Sono stati stanziati altri 10mila euro per i buoni mensa. «Si tratta di ticket che potranno essere utilizzati da chi, trovandosi in difficoltà, potrà accedere alla mensa della Casa dello studente con la quale annuncia Grizzo è stata stipulata una convenzione».

NUOVI AIUTI

Vicino a queste misure c'è anche un tesoretto da 330mila euro. Sono i soldi avanzati da quei 500mila euro che l'amministrazione Ciriani, a fine 2020, aveva messo a disposizione per fronteggiare la crisi. Soldi che, in base alle domande presentate, sarebbero stati versati direttamente nel conto corrente dei beneficiari. «Sono stati bruciati 170mila euro Grizzo fa i conti delle uscite ma, come detto, il futuro si preannuncia molto incerto. Quindi i 330mila euro avanzati sono stati accantonati per poter essere utilizzati nei prossimi mesi, quando gli effetti del virus si faranno sentire di più». Soldi direttamente accreditati nel conto corrente dei richiedenti.

LE PREVISIONI

Le previsioni del vicesindaco sono tutt'altro che ottimiste. « Il vero problema si presenterà tra aprile e maggio: il termometro della situazione è questo e non promette nulla di buono. Siamo quindi pronti ad erogare i restanti 330mila euro che, insieme ai 170mila già erogati, sono stati messi a disposizione dei cittadini all'interno di un fondo solidale». La preoccupazione del vicesindaco è alta, dal momento che fotografa una situazione ad alto rischio: «Sono molte le famiglie che oggi sottolinea vivono in una situazione di povertà. Si trovano a non avere soldi in banca, tanto che non sarebbero in grado di affrontare una spesa imprevista. Quello di cui sono preoccupato, però, è l'abbassamento drastico della media di età delle persone che chiedono aiuto. Se prima erano gli anziani ad avere bisogno di assistenza, ora i nuovi poveri hanno un'età compresa tra i 18 e i 45 anni. Uomini e donne che non hanno un lavoro».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA