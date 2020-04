LA NUOVA EMERGENZA

PORDENONE Una povertà sommersa, quasi inimmaginabile prima che il nuovo coronavirus azzerasse un sistema economico e sociale di per sé già precario. La pandemia ha messo in luce fragilità e debolezze che il Comune, attraverso i Servizi sociali, stava riuscendo a controllare.

Oggi, però, lo scenario è cambiato. Ci sono nuove persone che hanno chiesto aiuto, altre che lo chiederanno il mese prossimo. Cittadini che hanno perso il posto di lavoro o che, a causa del Covid-19, sono state costrette ad abbassare le serrande del proprio negozio. E i 600 euro, che molti liberi professionisti stanno ancora aspettando dal Governo, appaiono più un contentino che un aiuto concreto.

SITUAZIONI A RISCHIO

A Pordenone sono venute a galla situazioni di emergenza che mai il vicesindaco Eligio Grizzo avrebbe immaginato. Nuclei familiari non più in grado di provvedere nemmeno a mettere insieme il pranzo con la cena, con il rischio che la nuova povertà possa dilagare in un spaventoso effetto domino.

C'è di più. I buoni spesa si stanno esaurendo: dei 272mila euro assegnati dal Governo, ne sono rimasti 20mila. Il piatto piange e ci sarà come minimo un altro mese di passione, durante il quale il Comune, nel limite delle possibilità, dovrà continuare ad assicurare aiuti a chi ha esaurito ogni risorsa economica.

«In questa fase sottolinea il vicesindaco, che ha in mano la delega alle Politiche sociali stiamo aiutando 480 famiglie, oltre naturalmente a quelle che già avevamo in carico. E temo che, nel giro di qualche giorno, raggiungeremo quota 600. A quel punto i soldi arrivati da Roma non basteranno più e, quindi, qualora il Governo non dovesse provvedere allo stanziamento di nuove risorse, ci troveremmo in una situazione di enorme difficoltà nel continuare ad assicurare i cosiddetti buoni spesa».

LE RICHIESTE

«Le richieste di aiuto che arrivano in Municipio - fa il quadro della situazione Grizzo - vengono analizzate con scrupolo. La maggior parte di queste, il 70 per cento, arrivano da immigrati di nuova generazione. Persone nate qui da genitori stranieri oppure che, arrivate da un altro Paese, hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Poi ci sono gli italiani autoctoni che, prima di rivolgersi al Comune, ci pensano non una, ma dieci volte. Provano vergogna, hanno un senso del pudore molto elevato. Ma sono allo stremo, non hanno altrAa soluzione che quella di bussare alle porte dei Servizi sociali. Ho visto famiglie, anche con più figli, stringere i denti per non piangere. Scene che toccano nel profondo del cuore. Sono i nuovi poveri, che non hanno più un lavoro e che non sanno dove sbattere la testa».

PREVISIONI FOSCHE

Le previsioni di Grizzo sono tutt'altro che ottimistiche. «Credo che la crisi si farà sentire ancora per molto sul nostro territorio, con riflessi che non possiamo ancora immaginare - sostiene-. Il comune di Pordenone sta continuando a fare la sua parte, ma ripeto: la benzina sta finendo e la macchina, senza un altro pieno, rischia di fermarsi. Abbiamo a disposizione ancora 20mila euro da assegnare come buoni spesa ricorda il vicesindaco dopodiché il bonus sarà esaurito. Non sono tanto preoccupato per gli anziani, che comunque hanno la loro pensione e che, seppure modesta, nel tempo hanno imparato a gestire e, quindi, a far quadrare i conti. Sono seriamente preoccupato, invece, per i giovani o per le persone di mezza età, quelle che rientrano nella fascia tra i 35 e i 50 anni, che si trovano a fronteggiare questa situazione senza avere risparmi da parte».

I SERVIZI SOCIALI

A Pordenone, coronavirus a parte, ci sono già 250 famiglie seguite dai Servizi sociali e che vengono aiutate a pagare le bollette, gli affitti e, se serve, la spesa. Sono 180 quelle che invece vengono assistite per problemi socio-educativi.

La pandemia da Covid-19 ha invece fatto emergere un'altra povertà, con 480 nuove famiglie che, in quanto ad alimenti, hanno già ricevuto un contributo da spendere in oltre 50 negozi della città. Ma ora le risorse a disposizione del Comune sono davvero giunte agli sgoccioli. E la ripartenza è ancora piena di incognite e le ombre sul futuro sono tutt'altro che dissipate.

Alberto Comisso

