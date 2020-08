POVERTÁ

PORDENONE Super lavoro per l'erogazione dei buoni spesa, ma anche tante attività interrotte e altre portate avanti con non poche difficoltà e con modalità diverse. Il Settore comunale dei Servizi alla Persona è stato probabilmente quello sul quale l'emergenza Covid-19 ha impattato maggiormente, e i riflessi si misurano dalla ricognizione sullo stato di attuazione del Peg, con la revisione della programmazione operativa effettuata in seguito al lockdown.

BUONI SPESA

Tra marzo e aprile il personale dei Servizi sociali comunali è stato impegnatissimo nella redazione e approvazione dei bandi per l'erogazione di buoni acquisto alle famiglie in difficoltà a causa del lockdown, con correlato convenzionamento con gli esercenti le attività commerciali di Pordenone perché fornissero la spesa ai cittadini in cambio dei buoni acquisto. Sono state raccolte in un mese circa oltre 2.200 domande e si è intervenuti nei confronti di circa 570 nuclei familiari, con una spesa di 272mila euro assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile al Comune di Pordenone. In quel periodo, dunque, la maggior parte delle attività ordinarie è stata sospesa per dedicarsi a questa emergenza. Al 30 giugno le domande presentate erano state 2.258, delle quali 572 accolte; 48 gli esercizi commerciali convenzionati e 1.371 gli scontrini controllati e rimborsati. Minori e donne. L'emergenza Covid-19 ha imposto una battuta d'arresto a molte attività. Non essendo possibili attività in gruppo e non potendo essere svolte a distanza, è slittato per esempio al prossimo anno l'avvio del progetto Le calze lunghe di Pippi, così come l'attività per migliorare la risposta alle situazioni connesse alla violenza di genere e ai maltrattamenti in famiglia. Si è interrotta - e riprenderà verso fine anno - anche la sperimentazione del progetto delle famiglie affiancanti. L'emergenza sanitaria ha inoltre cambiato le esigenze e le modalità di risposta.

ANZIANI

Anche l'attività ordinaria in area anziani ha dovuto fare i conti con le misure di prevenzione: l'offerta dei servizi è stata resa in forma flessibile, nuova, integrata, ridimensionata, ridotta, ampliata a seconda dello stato di necessità riconducibile alle singole situazioni di indifferibilità e alle varie fasi dell'emergenza. In particolare il servizio integrativo dei pasti a domicilio, attivato in via emergenziale con modalità semplificata, ha garantito un'offerta puntuale, facendo fronte anche alle aumentate richieste della fornitura gratuita. Naturalmente per il Servizio di assistenza domiciliare si è provveduto a garantire la dotazione dei necessari dispositivi di protezione per gli accessi domiciliari del personale. Si sono d'altra parte bloccati gli accessi alle strutture residenziali, anche se in un primo momento l'attività di valutazione per l'inserimento nella lista unica è stata mantenuta per gli ospiti delle Rsa. Sempre per quanto riguarda gli anziani, l'attività collegata al progetto Colora il tuo tempo è proseguita fino al momento del lockdown, con il quale è stato poi inevitabile sospendere le attività ricreative di gruppo. Disabilità. Fra coloro che hanno pagato di più l'emergenza ci sono poi le persone con disabilità.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

