BUFERA SANITÀ

PORDENONE Le questioni aperte della sanità provinciale che hanno portato le organizzazioni sindacali degli addetti al presidio previsto per oggi riguardano la difficoltà legate alla carenza degli organici, ai mancati rinnovi contrattuali, alle assunzioni non previste e al riconoscimento economico che rischia di saltare a causa della chiusura in perdita del bilancio 2019. Ma alla manifestazione voluta da Cgil, Cisl e Uil - dalle 9,30 alle 12 al Bronx sotto la sede dell'Azienda sanitaria guidata da Joseph Polimeni - sarà risollevato anche il tema riguardante il taglio della Rsa di Sacile: nell'ospedale della città del Livenza la direzione aziendale intende allestire un reparto Covid smantellando i 28 posti letto della struttura intermedia che da anni accolgono i pazienti anziani del territorio. «Una questione gravissima. Tutti dicono in questo momento di potenziare la sanità nei territori, mentre da noi l'Azienda cosa fa? Taglia un servizio fondamentale», sbottano i sindacati che su questa questione non hanno alcuna intenzione di mollare.

NODO PERSONALE

Ma dal presidio si leveranno forti e chiare le richieste che le organizzazioni di Cgil, Cisl e Uil provinciali della Sanità hanno tentato di risolvere (una delle accuse mossa alla direzione riguarda proprio la mancanza di confronto e di risposte sulle vicende poste ai tavoli) nelle ultime settimane, già nel corso dell'emergenza Covid durante la quale si era cominciato a sollevare la questione della carenza degli organici e della necessità di proroghe dei contratti degli infermieri e degli Oss a tempo determinato. Problemi che si sono acuiti con nelle ultime settimane in corrispondenza con l'avvio del piano ferie estivo. Un piano che, secondo il sindacato, non sarebbe stato discusso e concordato. «Tanto che - affermano le sigle sindacali - c'è ancora l'incertezza più totale in alcuni reparti sulla fruizione delle ferie previste da parte di tutti gli addetti». Le questioni irrisolte sono state indicate anche in un volantino che sarà distribuito alla manifestazione. No alle esternalizzazioni dei servizi sanitari, no alle politiche dei tagli che colpiscono la sanità di questo territorio e no ai licenziamenti. Mentre i sì riguardano le proroghe dei contratti a termine, la stabilizzazione e le assunzioni, la garanzia delle ferie e lo sviluppo della sanità pubblica. Oltre al riconoscimento economico degli addetti (legato all'1 per cento) che ora è a rischio a causa del bilancio 2019 chiuso in perdita. «E' l'Azienda che doveva chiedere alla Regione di ripianare come sempre fatto in passato per altri territori». I temi sui quali interverranno i responsabili del comparto sanitario di Cgil, Cisl e Uil - sui quali si attendono risposte dal vertice sanitario - riguardano in particolare la sofferenza di organico in diversi reparti ospedalieri e nei distretti. Tema sul quale non mancherà la voce degli stessi operatori attraverso le Rsu che saranno presenti al presidio.

TAGLI SUI TERRITORI

Ma al centro della protesta di oggi anche il caso Rsa di Sacile. «Questa scelta improvvisata dell'Azienda - sottolinea Emanuele Iodice, Fp Cgil - è gravissima. Si taglia la sanità territoriale per i soggetti più fragili in un momento in cui tutti dicono che andrebbe potenziata. Non si capisce qual è logica di un taglio di 28 posti letto fondamentali per il territorio, il posto alternativo per il reparto Covid ci sarebbe. Il taglio inoltre disperderebbe anche un patrimonio professionale importante mettendo a rischio figure chiave nella riabilitazione». Sulle vicenda anche i segretari confederali Flavio Vallan (Cgil), Cristiano Pizzo (Cisl) e Roberto Zaami (Uil) hanno rinnovato alla direzione Asfo la richiesta di incontro. «È vergognoso che dal 15 aprile non abbiamo una risposta».

Davide Lisetto

