Buche e asfalto dissestato, corsa a ostacoli

LA POLEMICAPORDENONE Buche e strade dissestate. E ancora: asfaltature colabrodo e sampietrini che saltano via. La situazione in città è tenuta costantemente monitorata dagli uffici comunali competenti, a maggior ragione dopo le ultime abbondanti precipitazioni piovose che sembrano aver degradato ulteriormente il manto stradale, peraltro già compromesso, di alcune principali arterie. In particolare le strade più co0lpite sono quelle della periferia. E non mancano le proteste dei residenti. Il Comune ha attivato un monitoraggio costante...