CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BRUGNERA I nonni vigile sono i protagonisti sul territorio con azioni di controllo nei punti più sensibili per la sicurezza della comunità. Dopo il servizio all'esterno delle scuole, dall'anno scorso i nonni vigile, o volontari per la sicurezza come vogliono essere chiamati, sono impegnati nei cimiteri durante la celebrazione dei funerali, così come all'esterno dell'ufficio postale, ma anche durante le manifestazioni popolari, con una presenza costante e coordinata con il comando comunale della Polizia Municipale. «Una decisione che...