BRUGNERACi sono ancora diversi punti da chiarire per accertare le responsabilità della tragedia costata la vita a Matteo Augusti, 39enne originario di Fontanafredda, da qualche anno residente in via Leonardo da Vinci a Brugnera. Il sostituto procuratore Andrea Del Missier, una volta valutati gli atti depositati ieri mattina dai carabinieri della stazione di Caneva, ha deciso di affidarsi a una consulenza tecnica che aiuti a far chiarezza sulla dinamica dell'incidente, chiarisca il punto di impatto, la velocità e la posizione dei due mezzi...