Brucia il materasso muore ustionata

LA TRAGEDIAPORDENONE Un'anziana di Pordenone è morta ustionata nel proprio letto: a prendere fuoco sono state coperte e materasso. La tragedia è successa ieri mattina, poco prima delle 11, in via Monti, al civico 4, dove abitava Rosina Cecco, 84 anni. La donna non era autosufficiente e per evitare le scale dormiva al piano terra. Il medico legale Lucio Bomben ha fatto risalire il decesso alle gravi ustioni riportate. La badante, Bella Tskhadaia, 45enne moldava che ha tentato inutilmente di spegnere le fiamme, è rimasta intossicata ed stata...