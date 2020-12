GLI INCENDI

FANNA In cucina il congelatore stava bruciando sprigionando un denso fumo nero, ma la coppia soccorsa ieri mattina in via Monte Lieto a Fanna non si era accorta in tempo di quello che stava succedendo perchè si trovava al piano superiore. A dare l'allarme, verso le 10.30 di ieri, sono stati i vicini e alcuni passanti che hanno notato il fumo. I vigili del fuoco di Maniago hanno dovuto utilizzare l'elettroventilatore per aspirare il fumo e poter entrare nell'abitazione. Una volta all'interno hanno aperto tutte le finestre e soccorso la coppia di origini marocchine, che è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone. A preoccupare erano le condizioni della giovane donna, una 26enne che è in attesa di un bimbo. In realtà è stata dimessa dopo qualche ora. Il consorte, 44 anni, ha respirato parecchio fumo ed è stato necessario somministrargli ossigeno per la durata di dieci ore. La cucina è inagibile, le pareti sono annerite e l'impianto elettrico avrà bisogno di essere riparato in seguito al cortocircuito che ha causato l'incendio.

A FONTANAFREDDA

Alle 13.50 nuovo allarme incendio in un'abitazione. Stavolta in via Brigata Osoppo a Fontanafredda. A scatenare le fiamme sono state alcune candele natalizie lasciate accese dalla proprietaria di casa nella cucina che si trova al piano terra. La donna era andata a pranzo dalla figlia, al piano di sopra, quando si sono sprigionate le fiamme e dalle finestre è cominciato a uscire il fumo. Sono andati distrutti suppellettili, tende, sedie in plastica e decorazioni natalizie. «Le candele natalizie - raccomandano i Vigili del fuoco di Pordenone - devono essere utilizzate con la massima cautela, ponendo attenzione alla loro distanza rispetto a materiale combustibile come tende, rotoli di carta, canovacci e mobili. Va posta attenzione anche al piano su cui sono posate, visto che la parte terminale della candela può attivare una combustione dello stesso nel caso fosse combustibile». Per questo raccomandano di posizionarle su piattini o qualcosa di simile.

