PORDENONE In questo caso non sono annunci, ma strumenti che se depurati dalle insidie di un linguaggio a volte troppo tecnico, possono davvero proiettare la città in un futuro diverso. E la linea sarà tirata non più tardi della fine dell'estate, anche se gran parte del lavoro terminerà prima, cioè a luglio. Lo strumento che promette di aprire l'orizzonte è la nuova variante al piano regolatore e i beneficiari alcuni punti caldi della città che da decenni hanno bisogno di una rivoluzione: il Bronx, la caserma Mittica, l'ex fiera e l'ex Amman. Luoghi, questi, che sono accomunati da un problema: senza una modifica tecnica alle rispettive destinazioni d'uso, resterebbero come sono. E non sarebbe una buona notizia. Alle porte, però, c'è un piano per rivalutarli tutti, senza che per questo il settore pubblico sia costretto a svenarsi.

IL CENTRO DIREZIONALE

Si parte dal Bronx. Il centro direzionale della città è a un bivio: accettare un futuro sempre più vicino allo stallo o svoltare. La variante consentirà di strappare una pagina e di scriverne un'altra. «A una certa ora della sera e nei giorni festivi - ammette l'assessore Cristina Amirante - si trasforma in un'area deserta della città». Ma una soluzione c'è: si punta a cambiare il 49 per cento della destinazione d'uso della zona, lasciando il 51 per cento come centro direzionale. In questo modo, semplificando, si darebbe una connotazione generale diversa, dettaglio che consentirebbe di veder nascere al Bronx attività diverse da quelle legate ai soli uffici. Negozi, attività di ristorazione, qualsiasi iniziativa economica che aiuterebbe i proprietari delle locazioni a mettere mano, in seguito, all'aspetto grigio dell'area. Come? Grazie al bonus facciate. «Oggi non si può applicare al Bronx - ha spiegato Amirante - ma se parte della zona diventasse di categoria B allora si sbloccherebbe anche questa possibilità. E la variante punta a garantire proprio questo, cioè una trasformazione del centro direzionale in una cittadella viva.

CASERMA E COTONIFICIO

Oggi è in programma un incontro tra l'amministrazione e lo Stato maggiore dell'Ariete: all'oggetto il futuro della caserma Mittica. Anche qui si dovrà passare dalla variante, per consentire la destinazione scolastica del sito militare oppure la possibilità di realizzarci una Rsa. Il tutto in un quadro di riqualificazione verde della caserma, in tempi però non brevissimi. Per quanto riguarda l'ex Amman, a metà luglio si tornerà ad affrontare un'asta, nella speranza di veder spuntare un acquirente. Ma ogni operazione futura è legata sempre alla stessa variante urbanistica, che nel caso dell'ex cotonificio dovrà modificare la regola del 2016 che limita le potenzialità di recupero alle sole attrezzature sportive. Con il nuovo documento, invece, si potrebbe realizzare un argine per proteggere qualsiasi edificio interno all'ex cotonificio ma anche realizzare piccole casse di espansione per convogliare le acque, liberando così qualsiasi idea di rinascita.

EX FIERA E NONCELLO

La variante conterrà un capitolo legato all'area dell'ex fiera, che nelle intenzioni dovrà diventare la città dei giovani. «Il documento garantirà la possibilità di estendere i percorsi ciclabili per raggiungere la zona, ma anche quella di realizzare nuove strutture sportive per migliorare e completare quelle esistenti», ha chiarito Amirante.

Nel piano regolatore entrerà anche il Noncello e in particolare il progetto che prevede la nascita di un collegamento del trasporto pubblico tra la Fiera e l'imbarcadero del Marcolin.

Marco Agrusti

