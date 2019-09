Bretella sud, fine dell'opera spostata all'estate del 2021

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERA INFINITAPORDENONE Cantiere per la realizzazione della Bretella sud di Pordenone, nel verbale di consegna definitiva dei lavori si indica il tempo previsto per la fine dell'opera dopo l'ultima perizia di variante. Il rischio è che - ma la conferma esatta della tempistica arriverà solo con il nuovo cronoprogramma che l'impresa che si è aggiudicata l'opera ha l'obbligo di presentare entro una quindicina di giorni - servano ulteriori 725 giorni (come risulta dal verbale) e che quindi il traguardo venga spostata all'estate del 2021. La...