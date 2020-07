INFRASTRUTTURE

PORDENONE Nei corridoi del municipio viene chiamata la Bretella sud-sud. Non esiste ancora, ma alla fine dell'anno scorso ci si era dati appuntamento al 2020 almeno per avviare le operazioni preliminari. E così è stato, perché il Comune ha i fondi per avviare lo studio idraulico relativo al collegamento futuro tra la zona dell'Interporto all'area industriale di Vallenoncello. La bretella, che dovrà garantire un passaggio preferenziale ai mezzi pesanti il cui carico verrà poi trasferito sui treni in partenza dal centro intermodale, sorgerà su un terreno alluvionale e per questo si renderanno necessari anche dei rilievi tecnici in più rispetto a quelli necessari per realizzare un'opera normale. Ma come ha annunciato ieri l'assessore Cristina Amirante, «la fase di studio può partire».

IL PERCORSO

La progettazione dell'intervento partirà già quest'anno e proseguirà nel 2021. La nuova arteria si diramerà a partire dallo svincolo autostradale dell'Interporto, per poi addentrarsi in campagna in corrispondenza della zona a rischio esondazioni. Sarà necessaria la realizzazione di un nuovo viadotto e si tratterà dell'infrastruttura più costosa di tutte. Vista la zona particolare, è richiesto uno studio preliminare che dovrà verificare tutte le necessità progettuali dal punto di vista idraulico. Successivamente, in corrispondenza dello sbocco in viale Treviso, la strada correrà invece in piano. Una volta completata l'opera, un mezzo proveniente da una delle industrie dell'area di Vallenoncello, non dovrà più impegnare la vecchia rotatoria e un tratto di autostrada, ma potrà raggiungere direttamente l'Interporto e quindi l'area di scambio intermodale inaugurata di recente. Si tratterà di un investimento strategico che la prima giunta Ciriani riuscirà solo a programmare, vista la scadenza del mandato elettorale del 2021.

PARTICOLARITÀ

L'area non è delle più facili. Il terreno è soggetto a inondazioni. Per questo sarà necessario uno studio così costoso, dal valore di 240mila euro spalmati su due annualità. Il manufatto, poi, rischia di costare diversi milioni di euro. Non si può sbagliare. L'infrastruttura diventerà ancora più importante se poi nella stessa area sorgerà davvero il nuovo stadio del Pordenone Calcio, anche se in questo momento non c'è né un progetto, né un finanziamento certo per l'impianto sportivo.

Quanto alla Bretella sud, l'arteria che collegherà via Udine e lo svincolo del Meduna con l'Interporto, i lavori sono in orario e dopo i ritardi iniziali si procede ormai senza la necessità di ottenere da Rete ferroviaria italiana le finestre notturne per gli scavi nei pressi della linea Udine-Venezia. L'opera dovrebbe aprire al traffico entro novembre del 2021. Se tutto andrà bene, allora potrà essere installato il cantiere per il secondo collegamento fino a Vallenoncello.

