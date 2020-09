LA LITE

PORDENONE Una lite tra due persone in centro città è degenerata al punto tale che uno dei due soggetti coinvolti è finito al pronto soccorso dove è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di venti gionri. L'episodio è accaduto intonro alle 22.30 di lunedì e la miccia si sarebbe accesa, da quanto appreso, per futili motivi. La persona rimasta ferita è un uomo di 53 anni che risiede a Pordenone.

IL SOCCORSO

Vigili del fuoco, forze dell'ordine e ambulanza del 118 sono stati mobilitati ieri mattina per quello che sarebbe dovuto essere il soccorso a una persona. A dare l'allarme sarebbero stati i parenti della donna che da alcuni giorni tentavano di mettersi in contatto con lei, senza ricevere alcuna risposta. Nessun segnale quando telefonavano, come pure quando si recavano di persona nell'abitazione della donna. Così hanno ipotizzato che potesse aver avuto un malore e hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e degli operatori sel soccorso. Ma la storia che poi si è dipanata, fortunatamente non racconta di un malore, bensì dei rapporti tra la donna e i parenti che hanno fatto scattare l'allarme. Tra loro c'è stato un litigio e dopo questo la donna non ha più voluto avere a che fare con loro, rifiutando ogni contatto sia telefonico sia faccia a faccia. Un falso allarme perchè la donna sta bene e semplicemente non vuole, come è libera di fare, incontrare o sentire i parenti.

