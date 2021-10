Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

QUARTIERIPORDENONE Il futuro di Borgomeduna inizia a delinearsi con precisione sempre maggiore. E i tempi si accorciano, perché a breve il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore (confermato) Cristina Amirante torneranno a incontrare i cittadini del quartiere. Non in veste elettorale, stavolta, ma con in mano quello che di fatto è diventato il progetto vincente per la riqualificazione dell'area.LA SVOLTADopo l'estate, infatti, si è...