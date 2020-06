LA PIAZZA

PORDENONE Borgomeduna avrà la sua piazza. Questa volta l'amministrazione Ciriani ha deciso di fare sul serio: niente proclami e chiacchiere, dei quali i residenti sono stati investiti negli ultimi vent'anni. Entro fine anno sarà affidato ad un professionista l'incarico di realizzare l'agorà di quello che è un quartiere ancora senz'anima. La visione della giunta andrà confrontata, a tempo debito, con quella dei residenti. Che, per dire il vero, avevano ormai perso le speranze di avere un'alternativa rispetto al sagrato della chiesa parrocchiale. Già quando sindaco era Sergio Bolzonello era stata lanciata la proposta di dare a Borgomeduna una piazza. L'idea era quella di ricavare uno spazio di ritrovo nell'area dell'Amman, progetto che poi è naufragato e di cui non si è sentito più parlare. I tempi ora sono maturi per pensare ad un qualcosa di diverso. Gli strumenti urbanistici ci sono, la variante generale al piano regolatore è già stata impostata per dare al quartiere un nuovo volto. Borgomeduna va, grossolanamente, dalla rotonda che immette il traffico su viale Martelli all'intersezione tra via Udine e la Pontebbana. Il baricentro del quartiere è spostato verso il centro, in corrispondenza di una rotatoria tra le più trafficate del capoluogo. Non c'è una piazza, un'area pedonale, un'agorà. Ed è quello che si vuole creare nei prossimi anni.

IL SINDACO

«Lo sviluppo sarà condiviso e partecipato con i cittadini - garantisce il sindaco Alessandro Ciriani - . Stiamo parlando di un obiettivo da sviluppare nel secondo mandato, con concretezza e serietà. Le basi sono state impostate: entro la fine dell'anno affideremo ad un professionista la progettazione». Dove realizzare la piazza? «A ridosso della rotonda della farmacia Zadro - si inserisce l'assessore Cristina Amirante - ci sono ruderi abbandonati da anni, che deturpano il paesaggio e soprattutto al momento tarpano le ali a qualsiasi piano di riqualificazione». Ecco da dove partirà la rivoluzione di Borgomeduna. «Per favorire un successivo intervento dei privati - aggiunge - c'è la necessità di un piano di recupero gestito dal pubblico. In passato non è mai decollato, ma ora è il momento di ridare al quartiere una sua piazza, un suo centro che corrisponda al cuore del borgo. La prima operazione - prosegue - sarà quella finalizzata all'ampliamento degli spazi pubblici». Oggi sono quasi inesistenti. La rotatoria si appoggia sulle case, molte delle quali sfitte e diroccate, e mancano totalmente le isole pedonali.

ACQUISIZIONI

«Si procederà a un primo piano di acquisizioni immobiliari - va avanti Amirante - finalizzato poi a una serie di demolizioni che aiuteranno a ricavare spazi, i quali diventeranno poi luoghi pubblici da trasformare in piazza e aree verdi». La zona della rotatoria è anche quella che ospita le principali attività commerciali del quartiere, e una nuova piazza consentirà - secondo i piani - di attirare altri investitori. Il processo, però, non sarà immediato. Si andrà avanti per step e in base alle risorse economiche a disposizione. A Borgomeduna l'idea di avere una piazza piace. «Potrebbe dare un volto diverso al quartiere puntualizza Riccardo Zamuner, presidente dell'Avis locale e rivitalizzare un quartiere che, purtroppo, nel tempo è andato incontro ad un lieve spopolamento. Avere una piazza significherebbe avere degli spazi alternativi a quelli di cui la comunità dispone ora e che potrebbero consentire alle associazioni, come la nostra, di spingere su numerose iniziative». Zamuner è in scadenza di mandato ed è già certo che non si ricandiderà: «Avrei voluto proseguire questa meravigliosa avventura - annuncia - ma, dovendo trasferirmi a vivere in Veneto, la mia esperienza si concluderà a febbraio. Vedrò pertanto la piazza quando questa, se è vero che si farà, sarà completata».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA