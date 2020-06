RILANCIO DEI CANTIERI

PORDENONE È boom di richieste per l'utilizzo del super-bonus legato alla riqualificazione energetica degli edifici. Ma - in attesa che le norme previste dal decreto Rilancio vengano accompagnate dai decreti attuativi - dalle imprese del comparto costruzioni arriva un allarme. A fronte delle tantissime richieste delle famiglie che intendono fare lavori utilizzando la maxi-detrazione del 110 per cento, almeno in regione, le imprese edili non hanno la capacità produttiva e la manodopera sufficiente per rispondere. Questo a causa del fatto che il decreto prevede che i lavori dovranno essere fatti - con le relative pratiche legate allo sconto in fattura o all'eventuale cessione del credito d'imposta proprio alle imprese o alle banche - dal prossimo mese di luglio fino al 31 dicembre 2021. «Troppo poco tempo - avverte la categoria dell'edilizia di Confartigianato Fvg - per riuscire a fare fronte alla mole di domande che ci sarà, almeno da come sembra muoversi il mercato alla vigilia della partenza del provvedimento. Servirebbe una proroga almeno fino al 2023».

MOLE DI RICHIESTE

Per la piena operatività di eco-bonus e sisma-bonus servono ancora due importanti documenti: le disposizioni attuative dell'Agenzia delle Entrate e il decreto del Mise da emanare entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto Rilancio. «Nel frattempo - sottolinea l'imprenditore pordenonese Alessandro Zadro, presidente regionale di Confartigianato Edilizia - c'è una altissima quantità di richieste da parte di famiglie che si mostrano intenzionate a compiere i lavori per usufruire dello sconto maggiorato del 110 per cento. Se tutte le richieste che le imprese in queste ultime settimane stanno ricevendo dovessero trasformarsi in cantieri le nostre agende sarebbero piene per almeno due o tre anni. Ecco perché temiamo - aggiunge il rappresentate degli artigiani edili - che il tempo previsto dal decreto sia troppo breve. Non c'è sul territorio la capacità produttiva che ipoteticamente servirebbe. Le imprese non sono in numero sufficiente e non c'è nemmeno la manodopera necessaria. Si tenga conto che, nell'ultimo decennio in seguito alla grande crisi del 2008, le imprese nel comparto delle costruzioni e la manodopera si sono più che dimezzate». Ecco, dunque, la necessità - già si sta discutendo di una proroga al 2022 o al 2023 - di spostare in avanti almeno di un biennio l'operatività delle detrazioni. Un tempo necessario al sistema locale delle costruzioni di organizzarsi anche nel reperimento di manodopera specializzata. Siccome i lavori volti al recupero energetico e all'adeguamento anti-sismico (cappotti energetici, sostituzione di infissi e impianti con pompe di calore e di co-generazione, fotovoltaico o messa in sicurezza statica) andranno eseguiti a regola d'arte e certificati le imprese non potranno improvvisarsi dalla sera alla mattina. «Non vorremmo - aggiunge Zadro - che si ripetesse il fenomeno già visto sul territorio una ventina di anni fa: la nascita di una moltitudine di imprese spesso senza le caratteristiche adeguate con le conseguenze sulla qualità del costruire che si sono viste e che la crisi 2008 in qualche modo ha spazzato via. Insomma, l'opportunità della riqualificazione energetica non deve trasformarsi in una guerra tra poveri». Il fattore tempo sarà perciò cruciale. Zadro fa un esempio: realizzare un cappotto termico in una tipica villetta a due piani degli anni 70 richiede a un'impresa delle nostre in media dai 40 ai 50 giorni. Quante case potranno essere fatte se la scadenza resta quella del dicembre del prossimo anno? «Certo non tutte quelle per le quali in queste settimane stiamo ricevendo telefonate», ribadisce l'imprenditore edile.

Davide Lisetto

