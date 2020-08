PSICOFARMACI

PORDENONE «La pandemia è stata un evento dalle caratteristiche traumatiche: ha avuto un forte impatto emotivo, la percezione del pericolo è stata intensa e ha rotto la continuità con quel senso di normalità che tutti avevamo prima». Lo psichiatra pordenonese Danilo Toneguzzi è preoccupato: le conseguenze lasciate dal Covid-19 hanno creato un prima e un dopo. Un po' come accade negli eventi traumatici o, ancor peggio, nelle catastrofi. Del resto c'era da aspettarlo. In pieno lockdown il medico aveva messo tutti in guardia dalle possibili conseguenze che il nuovo coronavirus avrebbe potuto creare nelle persone. Lui, che non è nuovo del mestiere, ci aveva visto giusto. Anzi, rispetto alla situazione che lui stesso come professionista si trova ad affrontare adesso, era stato anche sin troppo ottimista.

LE VENDITE

«C'è stato un aumento delle vendite di psicofarmaci, soprattutto ipnotici e antidepressivi. Così come di richieste di aiuto ai servizi pubblici e, purtroppo, di suicidi. Anche se nessuno ne parla». Il disagio, secondo lo specialista, è stato generato da due fattori: dalla paura per la salute e dalle restrizioni messe in atto durante la Fase 1 e, anche se ridotte, durante le fasi successive. In ogni caso il disagio per molti è stato intenso e ha richiesto forme di aiuto e supporto sia psicologico che farmacologico. «Durante il lockdown - Toneguzzi fa un'analisi del recente passato - abbiamo visto sopratutto forme di ansia legate alla paura di ammalarsi. Così come la paura della solitudine, legata all'isolamento imposto dalle misure governative. Per non parlare, poi, delle situazioni familiari già particolarmente conflittuali che, in diversi casi, sono degenerate».

GLI AIUTI

Nella fase successiva al lockdown si sta assistendo ad un notevole aumento di richieste d'aiuto. «Sicuramente per il fatto che ora non è più vietato uscire di casa ma, a mio avviso, per un effettivo aumento del grado di disagio vissuto dalle persone. Anche se questo presenta della manifestazioni anche differenti da quelle della Fase 1. Attualmente - argomenta lo psichiatra - le persone presentano difficoltà e sintomi personali, che potremmo dire essere stati amplificati o scompensati dal periodo emergenziale. A me sembra che il filo conduttore più significativo sia in ogni caso identificabile nella confusione e nel disorientamento. L'esperienza della pandemia e della quarantena, i messaggi mediatici che ci hanno bombardato per mesi, e che continuano a generare più paura che fiducia, e le conseguenze negative e non ancora prevedibili a livello economico, hanno certamente destabilizzato la maggior parte dei cittadini.

LA PAURA

La paura o, in ogni caso, il senso di insicurezza rimangono palpabili nell'aria. Sappiamo bene come questi stati d'animo attivino i cosiddetti meccanismi di difesa che portano, tendenzialmente, o nella direzione dell'aggressività o nella direzione dell'immobilità». Il livello di aggressività è aumentato. «Siamo in una società che generalmente è più impaurita e quindi più in difensiva. Ma siccome le difese stanno alla base della nevrosi, non dobbiamo stupirci che dopo il Covid - l'analisi di Toneguzzi - la nostra società è ancora più nevrotica di prima. Per fortuna sembra che per qualcuno l'esperienza della pandemia abbia avuto anche dei risvolti positivi. Il filo conduttore in questi casi è stato certamente il mantenimento di quello spazio di fiducia che normalmente sperimentiamo nelle relazioni significative. In altri termini chi aveva, e chi ha, nella propria realtà personale delle relazioni significative e soddisfacenti è stato ed è più protetto nei confronti di questo evento». In ogni caso la condizione generale dal punto di vista psicologico non è tra le più confortanti. «La pandemia Covid - sottolinea il medico - ha evidenziato più fragilità e debolezze che risorse. La maggior parte dei cittadini non ha potuto ritrovare quel senso di sicurezza, senza il quale non possiamo vivere pienamente».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA