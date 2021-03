L'EMERGENZA

PORDENONE Il Covid-19 non molla la presa e la pressione sull'ospedale Santa Maria degli Angeli comincia a farsi sentire. L'aumento costante del numero dei contagi preoccupa, e non poco, i vertici dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale che si stanno preparando al peggio. Anche perché gli accessi al pronto soccorso sono saliti in maniera esponenziale e c'è il rischio che, nel giro di qualche giorno, i posti letto riservati ai pazienti Covid possano non essere più sufficienti. Una situazione preoccupante che, a meno di improbabili inversioni di tendenza, è destinata ad aggravarsi ulteriormente. Mettendo a rischio, quindi, la tenuta del sistema sanitario.

L'allarme, al Santa Maria degli Angeli, è soprattutto al pronto soccorso e nei reparti Covid. La Terapia intensiva è piena, così come sono a limite la Medicina e la Pneumologia. I dati attuali sull'andamento della curva epidemiologica del virus sono allarmanti. Per il momento, però, l'ospedale di Pordenone resiste ma non si sa ancora per quanto. I ricoveri, nel giro di una settimana, sono triplicati. «Se prima erano 2 o 3 al giorno - ha spiegato Michele Chittaro, direttore sanitario dell'Asfo a Telepordenone - adesso ne stiamo registrando dagli 8 ai 10. E' logico che, di questo passo, i pochi posti letto rimasti liberi saranno destinati a riempirsi nel giro di pochissimo tempo». Un rischio che l'Azienda sanitaria sta correndo. e che potrebbe portare entro poco tempo a convertire a Covid altri reparti ospedalieri al momento non contemplati nel piano dell'Asfo. Oppure pensare ad un aumento dei posti letti. Operazione che, per esempio, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina farà progressivamente.

«Considerato l'aumento dei casi positivi di Covid-19 registrati negli ultimi giorni - ha spiegato Riccardo Riccardi, vicepresidente della giunta regionale con delega alla Santità - Asugi aumenterà la disponibilità dei posti letto, in terapia intensiva e semintensiva, nell'ospedale di Cattinara, in conformità con la programmazione regionale, così da garantire una disponibilità adeguata all'eventuale necessità di posti letto. Verrà garantita l'attività chirurgica urgente e quella oncologica, come già avvenuto durante le fasi più critiche dell'emergenza». E a proposito di emergenze, l'ospedale di Pordenone sta accogliendo alcuni pazienti, che hanno contratto il Covid nelle forme più gravi, dalla provincia di Udine dove l'incidenza di positività al virus è più elevata. Anche se Chittaro tranquillizza: «I ricoveri degli ultimi giorni riguardano per lo più persone che vivono nella Destra Tagliamento. Abbiamo aiutato nei giorni scorsi le altre strutture ospedaliere regionali - puntualizza il direttore sanitario - ora, però, la situazione sta migliorando sul fronte degli accessi al Santa Maria degli Angeli di chi arriva da fuori provincia. In terapia intensiva su 10 pazienti, 3 sono di Udine; nei reparti normali, invece, di 48 pazienti ricoverati 8 arrivano dall'udinese.

Ad ospitare i positivi sono la Medicina e la Pneumologia. «Tuttavia, nonostante l'aumento dei ricoveri - puntualizza Chittaro il numero dei posti letto non è stato ancora incrementato. E, vista la situazione in continuo divenire, non è possibile fare previsioni. Ora vediamo come va. Ormai, come al solito, prima creiamo un reparto, poi l'altro: il procedimento è lo stesso di sempre. Certo, con una media di 10 ricoveri al giorno, in poco tempo gli spazi potrebbero esaurirsi».

