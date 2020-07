IL MONITORAGGIO

LIGNANO In attesa della ripresa dei flussi dall'estero, e quindi dell'arrivo di turisti pronti a fermarsi in Friuli Venezia Giulia per più giorni, si sta già assistendo al boom dei vacanzieri mordi e fuggi. L'analisi è firmata sempre da Promoturismo, sulla base dei dati rilevati grazie ai braccialetti consegnati all'ingresso di alcuni dei più affollati stabilimenti balneari della regione. Il meccanismo è semplice: si domanda al bagnante se si fermerà solo un giorno oppure se pernotterà in una struttura del posto e a seconda della risposta viene assegnato un bracciale di colore diverso. «Il fine settimana passato - spiegano dai vertici di Promoturismo Fvg - ha mostrato un'impennata dei pendolari: la tenedenza è stata registrata sia nella spiaggia vecchia di Grado che negli stabilimenti monitorati di Lignano Sabbiadoro, ma gli stessi dati ci arrivano anche dalla sezione Git dell'arenile di Grado». In alcune porzioni dei due litorali è stata toccata la soglia del tutto esaurito. «Merito dei turisti friulani e veneti - hanno proseguito la spiegazione dalle stanze di Promoturismo -, che approfittando del clima hanno puntato sulla classica giornata al mare». Ma il comparto ha bisogno anche di altro. Non bastano i giornalieri che raggiungono Grado o Lignano in auto. Serve il turismo con tutte le lettere maiuscole. «E anche in questo senso - confermano da Promoturismo - stiamo iniziando a vedere qualche segno di miglioramento: abbiamo contattato alcuni alberghi di Lignano e i titolari ci hanno comunicato che le prenotazioni sono in crescita». In alcuni casi, ma ancora piuttosto isolati, si può parlare addirittura di strutture completamente occupate, anche se il distacco dai numeri delle due estati passate è ancora molto ampio, forse incolmabile.

Quanto alle abitudini dei turisti, l'e-commerce (la prenotazione da remoto) ha registrato considerevoli incrementi rispetto al 2019 - da 5 a 18 gestori dotati di booking on line, da 25 a 39 stabilimenti prenotabili on line - e la quota di prenotazioni online del posto spiaggia nel solo giugno di quest'anno ha già superato il totale delle vendite di tutta la stagione 2019.

