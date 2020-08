LA POLEMICA

PORDENONE I bonus della discordia ai politici. Una legge regionale (così come il decreto nazionale) con pochi paletti tanto da non fare da filtro rispetto a richiedenti con lauto stipendio che hanno avuto accesso a un bonus a fondo perduto o a un aiuto dello Stato? Dopo l'autodichiarazione del consigliere regionale Franco Mattiussi di aver richiesto e ottenuto il bonus Covid nazionale di 600 euro e quanto previsto dai provvedimenti attuativi della legge regionale 3 del 2020, sono emersi quali beneficiari dell'intervento regionale anche il capogruppo dei Cittadini in Consiglio Tiziano Centis e una realtà alberghiera in cui ha una partecipazione l'ex governatore della Regione e attuale deputato con la lista Fitto, Renzo Tondo.

INOPPORTUNO

Con diversi accenti, comune la posizione degli interessati: una azione consentita dalla norma e fondi destinati tutti ad attività imprenditoriali che stavano e stanno soffrendo per l'emergenza Covid e le sue conseguenze. È a fronte di questo scenario che diverse voci in particolare dell'opposizione in Consiglio Fvg si sono levate ad invocare «l'inopportunità» del beneficio a fronte della lauta indennità di carica di parlamentari e consiglieri regionali, ma anche a porre il dubbio sull'impianto delle norme che hanno consentito un tanto. Affronta senza ritrosie l'argomento l'assessore alle Attività produttive Sergio Bini, colui che in Giunta regionale per settimane e settimane è stato costantemente a tu per tu con il tessuto economico che chiedeva ossigeno immediato e taglio dei lacci burocratici per poter sopravvivere. «Con il senno del poi è facile avanzare considerazioni», premette quasi a rivivere i giorni del lockdown e le ore in cui si dovevano mettere a punto soluzioni d'emergenza. «In quei momenti le aziende ci chiedevano ossigeno, cioè contribuzioni, e velocità».

GLI INTERVENTI

Se questa è la cornice in cui Bini considera opportuno rimettere le azioni legislative compiute, il suo ruolo di assessore alle Attività produttive e la sua storia di imprenditore lo spingono ad entrare anche nelle particolarità tecniche. Altro invece, prosegue l'assessore, è fare riferimento alle persone fisiche. «In quel caso condivido che chi ha un certo reddito non debba accedere a certi benefici e ciò per altro già avviene». Considerazioni articolate che consentono a Bini di avere sufficientemente chiara anche la modalità d'azione per il futuro, se le condizioni dovessero richiedere ancora interventi a fondo perduto. «Ci regoleremo allo stesso modo e come ha fatto lo Stato: si ha diritto se si sono avute perdite superiori a una quota stabilita».

CENTIS E I BONUS

Ricalca ragionamenti già espressi da Mattiussi e da Tondo l'intervento che ieri ha fatto il capogruppo dei Cittadini Centis per motivare i bonus che ha incassato la sua azienda. «Sono titolare di un'impresa artigiana, con due dipendenti a tempo indeterminato, che conducevo da molti anni prima di essere eletto consigliere regionale ha scritto -. L'impresa, oltre a non poter disporre del mio apporto come in precedenza tant'è che già nel 2019 è andata in perdita, ha dovuto sospendere l'attività per un lungo periodo a causa dell'emergenza determinata dal Covid 19. Per questo ha aggiunto -, avendo la responsabilità di garantire la sua continuità, ho ritenuto non solo opportuno ma doveroso far ricorso ai contributi previsti. I fondi non sono confluiti nel mio conto personale ma in quello dell'impresa».

FIGURACCIA

Il segretario regionale del Pd e consigliere regionale, Cristiano Shaurli, conferma però la sua prima reazione: «Per la politica è una colossale figuraccia. Se deve dare l'esempio, non si può nascondere dietro la legge lo permette».

Antonella Lanfrit

