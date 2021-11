Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«La portata eccezionale del Pnrr, con l'immissione della cifra straordinaria di 1,3 miliardi nelle casse del Fvg, potrà garantire lo sviluppo futuro della comunità e del sistema regionale. Ma questa enorme sfida dovrà essere guidata da una strategia condivisa e non imposta, capace di non limitare l'impatto di queste enormi risorse a interventi isolati e una tantum, ma che possa invece garantire una proiezione futura per economia e...