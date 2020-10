La positività al Coronavirus di Sergio Bolzonello, che intanto ha iniziato a manifestare i primi sintomi del Covid-19, ha ripercussioni anche su una parte del consiglio regionale stesso. L'aula si era riunita una settimana fa, mentre il contagio che ha riguardato Bolzonello è stato scoperto martedì. Ora il Dipartimento di prevenzione di Trieste vuole effettuare un'indagine epidemiologica rivolta principalmente alle persone che sono state maggiormente a contatto con l'ex sindaco di Pordenone. Si tratta, nel dettaglio, dei consiglieri Cosolini, Moretti, Lippolis e Russo, ma anche degli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Sergio Emidio Bini. Sono tutti in isolamento preventivo in attesa di effettuare il test diagnostico.

Novità anche sul fronte del potenziamento degli ospedali. Per quanto riguarda gli investimenti nella sanità, mutuando quanto il Friuli Venezia Giulia ha già messo in atto con la gestione dell'emergenza Vaia, il governatore Massimiliano Fedriga ha lanciato una proposta. «Il commissario nazionale - ha detto Fedriga -, che in questo momento coordina la sanità del Paese nella gestione del Coronavirus, ha valutato positivamente il piano sanitario messo in atto dalla nostra Regione per far fronte alla pandemia. Ho chiesto pertanto di ricoprire il ruolo di commissario delegato per il Fvg, con i limiti molto stringenti posti dal commissario nazionale, per avere autonomia operativa, al fine di dare risposte veloci ed efficienti con le quali affrontare questa nuova fase dell'emergenza sanitaria ancora in atto, così come già stiamo facendo nella gestione degli interventi per il ripristino del territorio post uragano Vaia». Il piano comprende anche la creazione di altri 55 posti di Terapia intensiva.

