IL CASO

PORDENONE Igor Gabrovec, consigliere regionale triestino del gruppo del Pd, ha il Coronavirus. E otto colleghi, tra cui due pordenonesi, finiscono in isolamento. Il contagio irrompe nella vita politica del Friuli Venezia Giulia, tra la paura della malattia e le polemiche. Lui, Gabrovec, è in ospedale, al Maggiore di Trieste. Ha la febbre ma conta nelle dimissioni entro venerdì. Gli otto consiglieri costretti alla quarantena domiciliare per 14 giorni sono Sergio Bolzonello, Franco Iacop, Francesco Russo e Diego Moretti del Pd, Giampaolo Bidoli e Massimo Morettuzzo del Patto per l'Autonomia, infine i leghisti Stefano Mazzolini e Antonio Lippolis. Hanno tutti avuto contatti con Gabrovec nella seduta di Consiglio di martedì, nella quale si parlava proprio di Coronavirus. Nessuno di loro ha manifestato sintomi.

L'EX SINDACO

Sergio Bolzonello è rientrato a casa a Pordenone. E lì resterà, in isolamento, per due settimane. Martedì sera era in tribuna alla Dacia Arena di Udine per assistere a Pordenone-Juve Stabia di Serie B. Aveva saputo del contagio del collega Gabrovec, ma ha scelto di vedere fino in fondo la sua squadra del cuore. «Praticamente - ha detto - mi sono autoisolato in tribuna, allontanando tutti. Uscendo sono stato distante dalle persone, steward compresi. Non sto male, non è la Cayenna e grazie a tutti quelli che mi stanno manifestando vicinanza, ma soprattutto il Pordenone ha vinto e portato a casa i tre punti», ha commentato scherzando. «Sono a casa e sono tranquillo - ha aggiunto -, non ho avuto contatti ravvicinati con Gabrovec, ma la scelta di allontanarmi da tutti l'ho presa subito, pur restando allo stadio». Una permanenza, quella alla Dacia Arena, giudicata da più di qualcuno come un'imprudenza. Tesi che Bolzonello ha subito respinto. «Sono uscito per ultimo proprio per evitare ulteriori contatti», ha detto. L'ex vicepresidente regionale ed ex sindaco di Pordenone è in isolamento: deve rimanere distante dalla moglie e avere pochi contatti. «Sto bene, non ho sintomi, sono tranquillo», ha rassicurato. La procedura è chiara: deve rimanere prevalentemente nella propria stanza, usare un bagno separato, lavare le superfici di contatto, proibire l'accesso a visitatori esterni, non condividere vettovaglie e asciugamani. La febbre deve essere provata due volte al giorno e il risultato dev'essere comunicato all'Azienda sanitaria, che ha in gestione tutti gli otto consiglieri isolati. Nessuno, al momento, è stato sottoposto al tampone, perché tutti i consiglieri in quarantena sono asintomatici. Intanto il consiglio regionale chiuse sino a domenica per la sanificazione dei locali. Ora la Regione sta cercando di delineare la mappa dei contatti avuti negli ultimi giorni dal consigliere Gabrovec.

LA SPIEGAZIONE

Dalla stanza del reparto di Infettivologia dell'ospedale Maggiore di Trieste ha parlato anche Igor Gabrovec: «Il tampone l'ho fatto poco prima di andare in aula. Arrivato al mio scranno ho deciso di ascoltare solo la relazione di Riccardi e mi sono ritirato a casa, In aula ho sterilizzato le mie mani più volte, quasi per un tardo presentimento. Tutto in quel momento escludeva il contagio, avevo solo un'alterazione. Solo in serata è arrivata la doccia fredda, inaspettata anche per i medici. Ora non posso che scusarmi, sono davvero molto rammaricato e lo dirò personalmente anche ai miei colleghi. Vi prego - conclude - non infierite su di me».

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA