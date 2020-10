BOLLETTINO DRAMMATICO

PORDENONE Nuovo balzo dei contagi in regione: ormai la curva delle infezioni viaggia verso i cinquecento contagi. Nelle ultime 24 ore nel Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 468 nuovi contagi su 5.659 tamponi eseguiti mentre si sono registrati 5 decessi da Covid-19, tre dei quali in provincia di Pordenone. A perdere la vita nel reparto Covid dell'ospedale di Pordenone dove era stato ricoverato da qualche giorno un uomo di 91 anni, Giovanni De Vizia, residente a Casarsa. E sempre al Santa Maria degli Angeli è deceduta un'anziana di 96 anni che era ospite nella casa di riposo di Cavasso. L'anziana donna - come viene precisato dalla direzione della struttura Le Betulle di Cavasso dove era ospite - soffriva da tempo a causa di una serie di patologie. Proprio a causa del suo quadro clinico molto compromesso recentemente era stata ricoverata più volte. L'ultima qualche giorno fa, dopo che era risultata anche positiva al coronavirus. Il terzo decesso, risalente all'alba di mercoledì, è relativo a una donna di 94 anni, residente a Pordenone, morta all'ospedale cittadino dove era stata ricoverata proveniente da una residenza per anziani. Anche in questo caso l'anziana presentava un quadro già patologico.

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 9.610, di cui: 3.151 a Trieste, 3.552 a Udine, 1.839 a Pordenone e 977 a Gorizia, alle quali si aggiungono 91 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 4.160. Scendono a 34 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 152 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 387, con la seguente suddivisione territoriale: 205 a Trieste, 86 a Udine, 85 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 5.063, i clinicamente guariti 52 e le persone in isolamento 3.922.

Intanto resta altissima la guardia nelle cosa di riposo del territorio. In particolare dove sono in corso i focolai di contagio, a Cavasso Nuovo e a San Quirino. Ieri il numero degli anziani ospiti e degli operatori è rimasto stabile, ma la situazione è tenuta sotto controllo dal monitoraggio attraverso i tamponi chi gli ospiti e gli addetti vengono sottoposti. Nel centro anziani di Spilimbergo - dove mercoledì era emersa la positività di una operatrice - l'esito dei tamponi agli anziani dei nuclei dove l'addetta aveva lavorato negli ultimi giorni sono risultati tutti positivi. E il timore è tornato anche in Casa Serena a Pordenone dove una infermiera ha manifestato l'infezione al virus dopo uno dei cicli periodici di tamponamento cui il personale è sottoposto. A distanza di una decina di giorni dallo spegnimento del focolaio che era scoppiato nel centro anziani di via Revedole è nuovamente scattata la procedura con la ripartenza dei test. Nella giornata di ieri sono infatti stati sottoposti a tampone gli operatori che sono risultati essere tutti negativi. Oggi test anche per gli ospiti dei nuclei dove l'operatrice ha lavorato.

RICHIESTA DEI SINDACI

Intanto il sindaco di Cavasso Nuovo Silvano Romanin - che si sta muovendo con altri sindaci della pedemontana - starebbe per spedire una lettera ai vertici dell'Asfo per formalizzare la richiesta affinché venga valutata la possibilità di ricavare uno spazio, o nell'ospedale di Maniago o in quello di Spilimbergo, da destinare come Rsa-Covid sul modello di Sacile. «Potrebbe servire - ha detto - per agevolare la gestione delle case di riposo e per decongestionare la residenza di Sacile che è satura».

