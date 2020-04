IL CASO

PORDENONE Come bolidi sulla Pontebbana nonostante il lockdown. Lunedì i carabinieri del Radiomobile di Sacile erano riusciti a bloccare soltanto l'automobilista che era alla guida di una Mercedes, un 22enne americano di stanza alla Base di Aviano e residente a Fontanafredda. Che al volante della Chevrolet che lo precedeva potesse esserci un amico era soltanto un'ipotesi. Dopo alcuni accertamenti, l'auto è stata identificata e anche il suo proprietario. Gli accertamenti hanno portato l'Arma direttamente in Base. Il giovane - anche lui un soldato - ha ammesso di essere stato alla guida. È stato multato per eccesso di velocità e per non essersi fermato davanti al semaforo rosso. Il militare rischia anche un'ulteriore sanzione, perchè l'altra sera è uscito di casa senza alcuna giustificazione. Quando sfrecciava sulla Pontebbana assieme al commilitone, infatti, era a Porcia, a diversi chilometri dalla sua abitazione. È probabile che fosse andato anche lui a cena da amici assieme al 22enne a cui i carabinieri erano riusciti a intimare l'alt. Quest'ultimo, oltre alla sanzione per aver violato le misure anti Covid-19, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza (aveva valori doppi rispetto al limite di legge, che è 0,5 grammi/litro). Gli è stata ritirata la patente italiana e quella Nato, mentre il veicolo è stato affidato a un'altra persona. È stato anche multato per essere passato due volte nonostante il semaforo fosse rosso.

I CONTROLLI

Sono 581 le persone controllate nella giornata di ieri da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizie locali. In 17 sono state sanzionate per essersi allontanate da casa senza una valida giustificazione. Su 203 attività commerciali monitorate, invece, non è stata riscontrata alcuna irregolarità.

