Bocciati i municipi della montagna Un incontro tra istituzioni e gestori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I BOCCIATIPORDENONE Tra i quarantacinque comuni non ricicloni - cioé quelli che non hanno raggiunto la soglia di almeno il 65% di raccolta differenziata - sono sei quelli del Friuli occidentale. Mentre 33 sono i municipi bocciati che si trovano nel territorio della provincia di Udine. Nel Pordenone a non avere raggiunto il tetto-soglia per essere comune a zero-rifiuti sono in particolare piccoli centri montani. Barcis (che è al 64% di diversificazione nella raccolta, appena sotto il limite), Cimolais (61,8%), Claut (62,5%), Clauzetto...