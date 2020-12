L'EMERGENZA

PORDENONE Neve, ghiaccio, un camion di traverso, una coda lunga un chilometro e una donna incinta che doveva raggiungere l'ospedale perchè aveva le contrazioni. I poliziotti della Polstrada di Pordenone si sono dati da fare con una scopa e una barra di metallo per riuscire a liberare il ghiaccio che impediva a due mezzi pesanti di proseguire, creare un varco e consentire alla donna di andare in ospedale. È successo lunedì mattina, alle 9, nel raccordo autostradale di Fiume Veneto. Il traffico era bloccato. Una lunga colonna di veicoli fermi. I poliziotti hanno raggiunto l'ingorgo a piedi. A bloccare la strada erano due camion. A causa del ghiaccio e della lieve salita del tratto stradale, uno era finito di traverso sulla corsia di marcia, l'altro era fermo sulla corsia di sorpasso impedendo il transito.

Che l'emergenza era ben più grave, i poliziotti lo hanno capito quando un automobilista a bordo di una Bmw bianca li ha chiamati spiegando che la moglie seduta al suo fianco era incinta e aveva le contrazioni. «Chiamiamo un'ambulanza», hanno proposto gli agenti. Ma la donna ha rifiutato. Del resto, vista la situazione, il mezzo di soccorso non sarebbe riuscito ad arrivare. Vista la situazione, i poliziotti e i due camionisti hanno cominciato a smuovere il ghiaccio con una scopa e una barra di metallo in prossimità degli pneumatici dei mezzi. Gli agenti hanno poi fatto spostare sulla corsia di destra le auto ed i furgoni incolonnati a ridosso dei mezzi pesanti, anche spingendo manualmente quelli che non riuscivano ad avere trazione per via del manto stradale ghiacciato.

Dopo aver creato un varco di circa 30 metri sulla corsia di sinistra, hanno fatto arretrare con precauzione l'autoarticolato che si trovava di traverso, fino a liberare la corsia. A quel punto l'auto con la signora incinta ha potuto proseguire verso l'ospedale.

Ci sono voluti circa 30 minuti per risolvere la situazione e far ripartire gli altri mezzi, sino alla ripresa regolare del traffico. Poco dopo sono arrivati anche i mezzi spalaneve, ai quale un'altra pattuglia della Polstrada ha creato un varco tra i veicoli incolonnati.

