Blitz prima del congresso, Bottecchia guiderà la Lega

NUOVO VERTICE

PORDENONE Il sacilese Marco Bottecchia è da ieri il nuovo coordinatore provinciale della Lega. La sua nomina arriva direttamente dalla segretaria regionale del partito, la deputata sacilese Vannia Gava. Finisce così l'era di Stefano Zannier. Il cambio al vertice del partito era nell'aria da parecchio tempo. Ma - dopo il congresso federale-nazionale a Milano dello scorso dicembre - pareva che anche a livello locale si attendesse il congresso per procedere al cambio. Quello di ieri, dunque, non è un blitz da parte della segreteria regionale. Anche se nel movimento circolavano anche altre ipotesi, come quella di Stefano Turchet o di Andrea Delle Vedove. «Il congresso ci sarà - assicura Gava -. Ma siccome non ci sono ancora i tempi abbiamo proceduto a questa nomina». Bottecchia (capogruppo della Laga a Sacile, all'opposizione del sindaco forzista Carlo Spagnol) era già stato cooptato nella segreteria provinciale a novembre con Michele Leon (responsabile enti locali) e Francesco Zoldan (responsabile amministrativo). «Auguri di buon lavoro al neo coordinatore provinciale. Un sentito ringraziamento - sottolinea Gava - al segretario e al direttivo provinciale uscente per l'opera preziosa svolta in questi anni, che ha consentito alla Lega di crescere nel territorio. Si apre ora una fase nuova. I consensi dei cittadini sono in aumento costante grazie agli ottimi risultati ottenuti dalla Giunta regionale guidata da un governatore concreto e vincente come Massimiliano Fedriga». Vannia Gava annuncia anche l'ingresso nel partito del sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton. «Una risorsa importante - osserva Gava - che ho già sostenuto in prima persona nella campagna elettorale del 2018. Condivide tutti i valori fondamentali della Lega: determinazione, tenacia, vicinanza al territorio e capacità di buon governo». L'ambiente della Lega, ha osservato Canton, «non è nuovo per me, avendo già militato dal 2004 al 2009. Il mio è un rientro che ho ponderato, sia a livello personale sia per gli importanti benefici sul territorio: un affiatamento più stretto con il governo regionale e l'auspicato futuro governo nazionale mi permetterà di essere ancora più incisiva nell'amministrazione del nostro territorio e di aumentare il peso di Fiume Veneto nei tavoli sovracomunali, regionali e nazionali».

