LA DECISIONE

PORDENONE Duecento posti complessivi, una persona ogni quattro metri quadrati. L'emergenza Covid ha imposto l'applicazione di norme particolarmente restrittive, da applicare soprattutto quando si organizzano eventi pubblici. Ieri mattina alla presenza del prefetto, del questore, dei comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di finanza, dei vigili del fuoco, dell'Asfo e del Dipartimento di prevenzione, il progetto Bistrò in piazza, la piccola (rispetto all'ambizioso Piazza Ristorante) attività enogastronomica, con un'unica casetta, a supporto di una serie di iniziative che animeranno l'estate pordenonese in piazza XX Settembre, è finita sotto la lente d'ingrandimento della commissione esaminatrice. «Sono emerse alcune criticità progettuali ha riferito il prefetto Maria Rosaria Maiorino e pertanto abbiamo chiesto ai promotori (Comune e Sviluppo e Territorio) di apportare alcune modifiche». I tempi stringono e domani è in programma un sopralluogo in piazza. Quindi il progetto definitivo, dal momento che il 7 luglio dovrebbe coincidere con l'avvio di Piazza bistrò, dovrà essere pronto per essere quindi approvato. Un (piccolo) spazio per i ristoratori e uno più grande per gli spettacoli che, viste le limitazioni del momento e le ristrettezze economiche, saranno centellinati. «La capienza della piazza - sottolinea l'assessore Emanuele Loperfido, ieri presente in Prefettura alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - sarà di poco superiore alle 200 persone: nulla, dunque, rispetto alle migliaia che erano solite accalcarsi in altre circostanze e in tempi diversi. Giustamente le linee guida devono essere rispettate e questo richiederà, da parte dell'organizzazione, un impegno ancora più gravoso». A questo proposito le misure di sicurezza, in particolare quelle di accesso all'area centrale della città, dovranno essere particolarmente rigide. Al di là che l'ingresso avverrà solo su prenotazione, saranno necessari torri faro per l'illuminazione, barriere di plexiglass e, ovviamente, gli steward». Per quanto riguarda la casetta, questa proporrà una ristorazione di qualità ma a un numero limitato di persone. Tutto ridimensionato, quindi, rispetto all'idea iniziale che aveva trovato l'appoggio anche di Ascom-Confcommercio. Questione di soldi ma e sicurezza. L'esperienza pregressa del Covid non può certo finire, all'improvviso, nel dimenticatoio.

