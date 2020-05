Bisognerà attendere l'esito degli esami istopatologici per sapere con certezza se il coronavirus ha causato la morte dei cinque anziani ospiti della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zappola, i cui corpi sono stati sottoposti ad autopsia. La relazione stilata dai medici legali Barbara Polo Grillo e Valentina Zamai, dei quali si sono avvalsi i pm Federico Facchin e Maria Grazia Zaina sulla base del fascicolo contro ignoti che ipotizza il reato di omicidio colposo, stabilisce per ora che la causa della morte è da ricondursi a una insufficienza multiorgano nei pazienti Covid positivi, in attesa del referto istopatologico. Il procuratore Raffaele Tito ha sottolineato che, quindi, «il rapporto di causa necessita di essere dimostrato dall'esito degli ulteriori accertamenti, per i quali bisgnerà attendere sessanta giorni. L'unica certezza - ha concluso Tito - è che certamente avevano il virus, ma non ancora che questa è stata la causa».

La casa di riposo Micoli Toscano è finita nel mirino della Procura di Pordenone che ha aperto un indagine per accertare le cause della morte di 18 dei 108 anzziani ospiti della struttura zoppolana.

Un numero infausto, nonostante il personale abbia adottato subito le precauzioni dettate dall'emergenza legata ai possibili contagi da Covid 19, nonostante siano state sospese le visite da parte dei parenti degli anziani e nonostante sia stata creata una sorta di zona rossa per fare in modo che il virus, molto aggressivo, potesse contagiare anche gli ospiti che al tampone erano risultati negativi.

Ora bisognerà attendee altri sessanta giorni per sapere con certezza se i 18 anziani deceduti somo morti a causa del Covid 19 o con il Covid 19. Dovranno infatti essere analizzati i prelievi istologici e microbiologici attraverso i quali potrà essere stabilita senza dubbi la causa del decesso degli ospiti della Micoli Toscano.

