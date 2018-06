Bimbo resta chiuso nell'auto, scatta l'allarme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEBRUGNERA Attimi di paura ieri mattina, attorno alle 12.15, per un bimbo di 18 mesi rimasto chiuso all'interno della macchina della nonna in via Giolitti. A quanto pare l'anziana donna, che aveva il nipotino in consegna, si era affrettata a scaricare le borse della spesa e per far stare tranquillo il piccolo e gli aveva lasciato le chiavi affinché potesse giocare. Il bimbo era seduto sul seggiolino del sedile posteriore e stava aspettando che la nonna, che nel frattempo aveva chiuso le portiere, lo prendesse in braccio. Per gioco,...