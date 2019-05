Bimba di due anni ustionata con l'acqua bollente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEPORDENONE Paura l'altro ieri sera per una bambina di due anni rimasta ustionata con l'acqua bollente. La piccola, figlia di africani, abita nella zona del quartiere della Grazie. Sulle circostanze dell'infortunio non è stata ancora fatta piena chiarezza, in quanto la mamma era molto agitata, si esprime in un italiano stentato e non riusciva a farsi comprendere. Si è comunque intuito che aveva scaldato l'acqua per fare il bagnetto alla bambina. Avrebbe riempito di acqua bollente una bacinella, nella quale la bimba sarebbe caduta...